Sıcak havalar barajları vurdu! İSKİ 29 Temmuz baraj doluluk oranlarını açıkladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Yaz mevsiminin kendini iyice hissettirmesi, kavurucu sıcaklıkların artması, beklenen yağışların düşmemesi ve buna bağlı olarak artan su tüketimi, barajlardaki su seviyelerinde düzenli bir gerilemeye neden oluyor. Kentteki barajlar 11 Mayıs'ta yüzde 72,05'le yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaşırken yapılan son ölçümlerde dün yüzde 55.84 olan İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı, 29 Temmuz itibarıyla azalarak yüzde 55.49 seviyesine düştü.

ZİRVEDE ELMALI VAR, PABUÇDERE İSE ALARM VERİYOR

İSKİ'nin açıkladığı verilere göre, İstanbul'un şu an için en yüksek su rezervine sahip barajı, yüzde 87.71 doluluk oranıyla Elmalı Barajı oldu. Ömerli ve Darlık barajları da yüksek doluluk oranlarıyla dikkat çekti. Öte yandan su seviyesi alarm veren ve doluluk oranı en düşükte kalan baraj ise yüzde 25.19 ile Pabuçdere olarak kayıtlara geçti.

29 TEMMUZ İTİBARIYLA BARAJLARDAKİ GÜNCEL DURUM

İSKİ'nin anlık verilerine göre, İstanbul'un 10 barajının güncel doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

Alibey Barajı yüzde 54.97

Büyükçekmece Barajı yüzde 39.29

Darlık Barajı yüzde 73.2

Elmalı Barajı yüzde 87.71

Istrancalar Barajı yüzde 31.31

Kazandere Barajı yüzde 29.76

Pabuçdere Barajı yüzde 25.19

Sazlıdere Barajı yüzde 32.41

Terkos Barajı yüzde 46.08

Ömerli Barajı yüzde 78.59