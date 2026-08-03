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Halk TV Türkiye Sıcak hava hayatı durma noktasına getirdi! Üç ilde sokaklar bomboş kaldı

Sıcak hava hayatı durma noktasına getirdi! Üç ilde sokaklar bomboş kaldı

Adana, Mersin ve Hatay'da etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar gölgeye sığınırken, cadde, park ve sahiller büyük ölçüde boş kaldı.

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Sıcak hava hayatı durma noktasına getirdi! Üç ilde sokaklar bomboş kaldı
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Adana, Mersin ve Hatay’da sıcaklığın 30 dereceyi geçmesi günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde sıcaklığın 36 dereceye çıktığı Adana’da nem oranı yüzde 60 seviyelerine yükseldi.

Merkez Seyhan ilçesindeki yoğun cadde ve bulvarlarda sessizlik hakim oldu.

Dışarı çıkanlar, güneşten korunmak için ağaçların altına ve mesire alanlarındaki gölgeliklere sığındı.

CADDELER BOŞ KALDI

Mersin’de sıcaklığın 33 dereceye, nem oranının ise yüzde 63’e yükselmesi nedeniyle birçok meydan, cadde ve parkta sessizlik yaşandı.

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Adnan Menderes Bulvarı’nın sahil şeridindeki yürüyüş ve bisiklet yolları da ıssız kaldı. Dışarı çıkanlar, parklardaki gölgelik alanlarda dinlendi.

Merkez Akdeniz ilçesinde bazı çocuklar, Balıkçı Barınağı sahilinden denize girdiler.

PARKLARIN ÇOĞU BOŞ KALDI

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da hissedilen sıcaklık 38 dereceye yükseldi. Nem oranının yüzde 54 ölçüldüğü kentte parkların çoğu boş kaldı; bazı vatandaşlar yanlarındaki şemsiyelerle güneşten korunmaya çalıştı. (AA)

Sıcak hava hayatı durma noktasına getirdi! Üç ilde sokaklar bomboş kaldı - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hatay Adana Mersin Sıcak
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