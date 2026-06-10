Sezonun ilk yuvası oldu: 2 ay sonra yumurtadan çıkıp denize paytak paytak koşacakla

Aydın, Didim'in Mavişehir Mahallesi'ndeki Huzur Sitesi Plajı'na dün gece bir caretta caretta çıkarak yuva yaptı ve yumurtalarını bıraktı. O sırada plajda bulunan Hasan Tolga Çalık, kaplumbağanın yuvasını örtmesini bekledi ve güvenli şekilde denize ulaşmasını sağladı. Çalık ardından durumu Ekosistemi Koruma ve Doga Sevenler Dernegi'ne (EKODOSD) bildirdi.

EKODOSD ile Aydın Doga Koruma ve Milli Parklar Sube Müdürlügü ekipleri yuvanın bulunduğu bölgeye gelerek etrafını çitle çevirdi ve koruma altına aldı. Aydın'da bu sezon tespit edilen ilk caretta caretta yuvasından yavruların yaklaşık 50-60 gün içinde çıkıp denize ulaşması bekleniyor.

AYDIN YUVALAMA ALANI DIŞINDA AMA KAPLUMBAĞALAR GELİYOR

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın kıyılarının resmi yuvalama alanları dışında kalmasına ragmen son yıllarda caretta carettaların bölgeyi tercih etmeye başladığına dikkat çekti.

Sürücü'nün verdiği bilgiye göre ilk yuvalama 2012'de Kuşadası kumsallarında gerçekleşti. Ardından Didim, İzmir'in Selçuk ilçesi, Özdere ve Ürkmez kumsalları da kaplumbağaların tercih listesine girdi. Geçen yıl Aydın kıyılarında toplam 13 yuva tespit edildi.

Sürücü bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle kaplumbağaların gelişinin geciktiğini belirterek, "Yuvadan çıkacak yavruların güvenle denize ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Özellikle yavru çıkışlarının gerçekleştiği dönemlerde kumsalların temiz tutulması büyük önem taşıyor" dedi.

(DHA)