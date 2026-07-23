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Halk TV Türkiye Sezgin Tanrıkulu tutuklu Çankaya Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Sezgin Tanrıkulu tutuklu Çankaya Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Meclis Üyesi Emre Doğan'ı ziyaret etti. Tanrıkulu, dosyanın tüm denetimlerden temiz çıktığını belirterek tutuklamalara tepki gösterdi.

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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Avukat Murat Yıldız ile birlikte, tutuklu bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Belediye Meclis Üyesi Emre Doğan'ı cezaevinde ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Tanrıkulu, "Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner'in, Emre Doğan'ın ve arkadaşlarımızın moralleri yüksek, sağlıkları iyi ve herkese selamları var." dedi.

Sezgin Tanrıkulu tutuklu Çankaya Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Resim : 1
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner
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"İDDİALARIN HUKUKİ VE SOMUT TEMELİ YOK"

Ziyaret sonrası sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tanrıkulu, yürütülen soruşturmanın somut hiçbir hukuki temele dayanmadığını belirterek, "Diğer belediyelerimizde yaşatılan hukuksuz süreçlerin devamı niteliğinde yürütülen bu soruşturmanın içeriğine bakıldığında, iddiaların hiçbir hukuki ve somut temele dayanmadığı açıkça görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, yargının siyasi bir cezalandırma aracı haline getirildiğini ve mevcut düzene karşı mücadele edeceklerinin altını çizerek bu durumu kesinlikle değiştireceklerini dile getirdi.

Sezgin Tanrıkulu tutuklu Çankaya Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Resim : 3
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

"DOSYA TÜM DENETİMLERDEN GEÇTİ"

Tutuklamaya gerekçe gösterilen dosyanın içeriğine de değinen Sezgin Tanrıkulu, "Bütün idari ve hukuki denetimlerden geçmiş, Kamu İhale Kurumu, Danıştay, mülkiye müfettişleri ve bilirkişilerin incelemelernde herhangi bir suç unsuruna rastlanmamış bir dosya gerekçe gösteriliyor ve 'kuyu tipi' cezaevindeler." dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çankaya Belediyesi Hüseyin Can Güner Sezgin Tanrıkulu
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