'Şeytan çıkarmak için ablalarımı öldürecektim' Antalya'da kan donduran olay

Antalya'da ‘Ablalarımın içine şeytan girdi’ diyerek ablalarını boğmaya çalışan Muhammed D., polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan Muhammed D., polis gelmeseydi ablalarını öldüreceğini söyledi.

Olay, 10 Temmuz saat 16.00 sıralarında 8 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi.

18 yaşındaki Muhammed D., "İçine şeytan girdi" diyerek ablası Kübra D.'ye saldırdı. Kardeşinin elinden kurtulan Kübra D., ablası Meryem D.'ye mesaj atarak yardım istedi. Ancak Muhammed D., evin içinde peşinden koştuğu Kübra D.'yi yakalayıp boğazını sıktı ve hareketsiz bıraktı.

Yardım mesajını alan Meryem D. eve geldiğinde kardeşini yerde hareketsiz yatarken buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada Muhammed D., Meryem D.'ye de saldırarak boğmaya çalıştı.

ABLASINA YUMRUK ATIP BOĞAZINI SIKTI

Saldırının ardından balkona çıkan Muhammed D., bir süre bağırarak çevredekilerin dikkatini çekti. Kendisini sakinleştirmeye çalışan ablası Meryem D.'ye de yumruk atıp tekrar boğazını sıktı.

Bu sırada açık olan daire kapısından içeri giren polis ekipleri, Muhammed D.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

YOĞUN BAKIMDA ENTÜBE EDİLDİ

Yaralanan kardeşlerden Kübra D., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Meryem D. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumunun ağır olduğu belirtilen Kübra D.'nin yoğun bakımda entübe edildiği öğrenildi.

"ABLALARIMIN İÇİNE ŞEYTAN GİRDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Muhammed D., "Şeytan çıkarmak için ablalarımı öldürecektim" dedi.

“Ablalarımın içine şeytan girdiğini düşündüm. Şeytanları çıkarmak için Kübra'nın boğazını sıktım. Eve gelen diğer ablam Meryem'e de aynı şekilde saldırdım” ifadelerini kullanan Muhammed D., ekipler gelmeseydi şeytanı çıkarmak için ablalarını öldüreceğini söyledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Muhammed D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, sağlık kontrolü çıkışında basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen Muhammed D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)