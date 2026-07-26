Seyir tepesinde korkunç gece! 3 kişiyi öldürdü

Adana’nın Çukurova ilçesinde, araçlarıyla manzara seyretmek için Rüzgarlı Tepe mevkisine gelen 1’i kadın olmak üzere 3 kişi silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay gece saatlerinde Kabasakal Mahallesi’ndeki Rüzgarlı Tepe mevkisinde yaşandı. Araçlarıyla bölgeye gelen Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44), yanlarına yaklaşan Osman A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre Semra Yılmaz dışarıda, iki erkek ise araç içinde vuruldu; ardından şüpheli aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini işiten çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontroller sonucunda Ali Can Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, kısa süre içinde şüpheli Osman A.’yı Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri operasyonla yakaladı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından hayatını kaybeden üç kişinin naaşı, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)