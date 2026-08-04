Seyir halindeyken alev topuna döndü: Sürücü son anda kurtuldu
Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında sürücü yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında araçtaki LPG tankı nedeniyle patlamalar meydana geldi.
Eskişehir-Ankara karayolunda saat 00.30 sıralarında trafikte seyreden bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 29 yaşındaki sürücü M.A.'nın kullandığı 34 TV 8754 plakalı araç, kısa sürede alev topuna döndü.
LPG TANKI PATLAMALARA NEDEN OLDU
Araçtaki LPG tankı yangın sırasında patlamalara yol açtı. Sürücü M.A., son anda araçtan dışarı çıkmayı başararak alevlerin arasından kurtuldu. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın sonucunda otomobil tamamen kullanılamaz duruma geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(DHA)