Seyir halindeki otomobil alev alev yandı: Kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü. Olay, gece saat 21.00 sıralarında Çorlu-Yenice kara yolunda meydana geldi.

ARAÇ BİR ANDA YANDI

Furkan A.’nın kullandığı 16 NYP 18 plakalı otomobil, ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek kendisini dışarı attı ve yardım çağrısında bulundu.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, büyüyen alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın söndürülse de otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.