Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Seyir halindeki otomobil alev alev yandı: Kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı: Kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil bir anda yanarak kullanılamaz hale geldi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı: Kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü. Olay, gece saat 21.00 sıralarında Çorlu-Yenice kara yolunda meydana geldi.

Mehmet Öz'ün evinde şoke eden anlar: ABD'li sağlık bakanı yılanı eliyle yakaladıMehmet Öz'ün evinde şoke eden anlar: ABD'li sağlık bakanı yılanı eliyle yakaladı

ARAÇ BİR ANDA YANDI

Furkan A.’nın kullandığı 16 NYP 18 plakalı otomobil, ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı: Kullanılamaz hale geldi - Resim : 3

Durumu fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek kendisini dışarı attı ve yardım çağrısında bulundu.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı: Kullanılamaz hale geldi - Resim : 4

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, büyüyen alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Yangın söndürülse de otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı: Kullanılamaz hale geldi - Resim : 5Olay sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Otomobil Tekirdağ
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro