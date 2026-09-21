Seyir halindeki otomobil alev aldı: Yunus polisler müdahale etti

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında D-100 yan yolda meydana geldi. Küçükçekmece’den Avcılar yönüne giden İbrahim Karakeçili yönetimindeki otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.

Karakeçili, bunun üzerine Gümüşpala Mahallesi’ndeki İskeçe Caddesi’ne girerek otomobili durdurdu. Sürücü araçtan inerken, bölgede devriye görevi yapan yunus polisleri de yanan otomobili fark etti.

POLİSLER YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Polisler, otomobili saran alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. Ancak yangın kısa sürede büyüyünce müdahale yetersiz kaldı.

Bu sırada yoldan geçen bir su tankerini fark eden polisler, aracı durdurdu. Tankerin hortumunu alan polisler, otomobili saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması yaptı.

SÜRÜCÜ: VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ

Yangının ardından konuşan İbrahim Karakeçili, otomobilin ekranında kırmızı bir uyarı işareti gördüğünü belirterek, “Avcılar yönüne gidiyordum. Otomobildeki ekranda kırmızı işaret görünce hemen D-100 yan yoldan buraya girdim. Polisler, çevredekiler, itfaiye herkes söndürmek için seferber oldu. Verilmiş sadakamız varmış” dedi.