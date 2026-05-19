Seyir halinde lastiği patlayan kamyondaki yangın söndürüldü

Tekirdağ'da seyir halindeki beton yüklü kamyon, lastiğinin patlaması sonucu alev aldı. Sürücünün yol kenarına çektiği araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Tekirdağ'dan İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan beton yüklü bir kamyonda meydana geldi. Yolculuk sırasında kamyonun lastiklerinden biri patladı.

Patlamanın hemen ardından oluşan sürtünme ve sıcaklıkla birlikte lastikler alev aldı. Yangını fark eden sürücü, büyük bir faciayı önlemek için kamyonu hemen yol kenarına çekti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alev alev yanan kamyona müdahale etti.

Ekiplerin çabası sonucu yangın, tüm aracı ve beton yükünü tamamen sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın ve söndürme çalışmaları nedeniyle Tekirdağ-İstanbul karayolunda trafik yoğunluğu oluşurken, araç geçişleri bir süre kontrollü sağlandı. (DHA)

Kaza Tekirdağ
