Sevgilisine dehşeti yaşattı: Önce dövdü sonra kepçeyle kollarını yaktı
Samsun’un İlkadım ilçesinde 19 yaşındaki kız arkadaşı A.Y.G.’yi darbedip, kollarını sıcak yemek kepçesiyle yaktığı iddia edilen 20 yaşındaki D.Ç., gözaltına alındı.
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Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sokullu Sokak’ta meydana gelen olayda, A.Y.G. ile erkek arkadaşı D.Ç. arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine D.Ç., genç kadını darbetti.
Şüphelinin daha sonra ocakta bulunan sıcak yemek kepçesiyle A.Y.G.’nin kollarını yaktığı öne sürüldü.
DARP RAPORU ALDI
Evden çıkan kadın, en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Hastaneye sevk edilen A.Y.G. için darp raporu düzenlenirken, kollarında yanığa bağlı kızarıklıklar tespit edildiği öğrenildi.
İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli D.Ç.'yi gözaltına aldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi