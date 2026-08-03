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Halk TV Türkiye Sevgilisine dehşeti yaşattı: Önce dövdü sonra kepçeyle kollarını yaktı

Sevgilisine dehşeti yaşattı: Önce dövdü sonra kepçeyle kollarını yaktı

Samsun’un İlkadım ilçesinde 19 yaşındaki kız arkadaşı A.Y.G.’yi darbedip, kollarını sıcak yemek kepçesiyle yaktığı iddia edilen 20 yaşındaki D.Ç., gözaltına alındı.

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Sevgilisine dehşeti yaşattı: Önce dövdü sonra kepçeyle kollarını yaktı
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Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sokullu Sokak’ta meydana gelen olayda, A.Y.G. ile erkek arkadaşı D.Ç. arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine D.Ç., genç kadını darbetti.

Şüphelinin daha sonra ocakta bulunan sıcak yemek kepçesiyle A.Y.G.’nin kollarını yaktığı öne sürüldü.

Sevgilisine dehşeti yaşattı: Önce dövdü sonra kepçeyle kollarını yaktı - Resim : 1

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DARP RAPORU ALDI

Evden çıkan kadın, en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Hastaneye sevk edilen A.Y.G. için darp raporu düzenlenirken, kollarında yanığa bağlı kızarıklıklar tespit edildiği öğrenildi.

İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli D.Ç.'yi gözaltına aldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Samsun Darp
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