Servis minibüsü evin bahçesine düştü: Yaralı şoför araçta sıkıştı!

İstanbul Çekmeköy'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü evin bahçesine düştü. Evin duvarında hasar oluşurken, yaralanan minibüs şoförünün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ: BAHÇEYE DÜŞTÜ

Kaza, saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Şehit Turan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 LET 412 plakalı servis minibüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine yoldan çıktı ve bir evin bahçesine düştü.

Kazada evin duvarında hasar oluşurken, minibüs şoförü araçta sıkışarak yaralandı.

ŞOFÖRÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada evin duvarında hasar oluşurken, minibüs şoförü araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de şoförü sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.

Yaklaşık yarım saat süren yoğun çalışmanın ardından yaralı şoför araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"ŞOFÖR ARAÇTA SIKIŞMIŞTI"

Kazaya tanık olan Murat Küçük, şu ifadeleri kullandı: