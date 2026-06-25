Serinyaka köylüleri kazandı: Mahkemeden taş ocağı projesine iptal kararı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Serinyaka Mahallesi'nde Manavoğlu İnşaat Nakliyat Madencilik Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan maden ocağı ve kırma-eleme tesisi projesine yargı engeli geldi. Proje için verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararı, Antalya 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Kararla birlikte, bölgede uzun süredir tartışma konusu olan maden ocağı projesinin çevresel uygunluğuna ilişkin idari işlem hukuken geçerliliğini yitirmiş oldu.

ÇOK SAYIDA EYLEM DÜZENLENMİŞTİ

Serinyaka köylüleri ve çevre savunucuları, proje sürecinde taş ocağına karşı çok sayıda eylem ve basın açıklaması düzenlemişti. Bölgedeki protestolara muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların yanı sıra çok sayıda vatandaş da destek vermişti.

Mahkemenin iptal kararının, Gündoğmuş ilçesinde farklı bölgeler için yapılan çok sayıdaki taş ocağı izin başvurusu açısından da emsal niteliğinde değerlendirilebileceği belirtiliyor. Kararın, bölgedeki çevre mücadeleleri açısından önemli bir hukuki kazanım olarak görülmesi bekleniyor.