Serinlemek isterken akıntıya kapıldı: Ömer'den 3 gündür hiçbir iz yok!

Adana'da Dokuzoluk Kanyonu'na pikniğe giden arkadaş grubu dehşeti yaşadı. Serinlemek amacıyla girdiği dere yatağında akıntıya kapılarak kaybolan 25 yaşındaki Ömer Alptekin’i arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor.

Olay, 31 Mayıs sabahı Dokuzoluk Kanyonu’nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için bölgeye giden Alptekin, saat 09.00 sıralarında serinlemek amacıyla Eğlence Çayı’na girdi. Bir süre sonra güçlü akıntıya kapılan genç, suda sürüklenerek gözden kayboldu.

EKİPLER HER YERDE ARIYOR

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Alptekin’e ulaşabilmek için çay ve çevresinde kapsamlı arama çalışması başlattı. Ancak şimdiye kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

Dün akşam saatlerinde hava koşulları nedeniyle ara verilen arama faaliyetleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.