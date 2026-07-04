Serinlemek için girdikleri göl sonları oldu: İki gençten kahreden haber

Bursa'da yaz sıcağından kaçmak isteyen iki gençten acı haber geldi. Orhangazi ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte İznik Gölü'ne giren İsmail İmamoğlu ve Bünyamin Kadı, suda kayboldu. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmaları umutla sürerken, iki gencin cansız bedenlerinin bulunması ailelerini ve yakınlarını yasa boğdu.

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz mevkisindeki İznik Gölü'nde meydana geldi. Kent merkezinden bölgeye gelen dört arkadaş, sıcak havanın etkisiyle serinlemek amacıyla göle girdi.

Bir süre sonra 21 yaşındaki İsmail İmamoğlu ile 19 yaşındaki Bünyamin Kadı'nın suda kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAATLERCE ARADILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Gölde geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, ekipler iki gence ulaşabilmek için uzun süre yoğun çaba harcadı.

Ancak beklenen mucize gerçekleşmedi. Mudanya Deniz Polisi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda İsmail İmamoğlu ile Bünyamin Kadı'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan iki gencin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşanan acı olayla ilgili inceleme başlatılırken, İznik Gölü'nde yaşanan facia ilçede derin üzüntüye neden oldu. (DHA)