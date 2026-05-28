Serinlemek için girdiği derede kayboldu: 16 yaşındaki Ahmet'ten acı haber

Aydın'da serinlemek için girdiği kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Akdeniz hayatını kaybetti.

Aydın'da etkili olan sıcak havadan bunalan Ahmet Akdeniz, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için dere yatağındaki suya girdi.

Akdeniz'in bir süre sonra ortadan kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine Efeler ilçesine bağlı Danışment Mahallesi'ne sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLERCE KURTARILAN AHMET HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Akdeniz’e olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alan ailesi ve yakınları hastaneye akın ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

