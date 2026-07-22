Serdar Ortaç şifasını açıkladı: Klip çekiminde ayakta duramamıştı

Serdar Ortaç, Aylince (Aylin Yenice) ile birlikte seslendirdiği "Romantik Aşk" adlı yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. Çekimler öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ortaç, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

SERDAR ORTAÇ ŞİFASINI AÇIKLADI

Sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten Ortaç, yaz başında yaklaşık bir ay hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Hastalığına rağmen sahneye çıkınca kendine geldiğini ifade eden Ortaç, "Sahnede düzeliyorum" diyerek adeta şifasını açıkladı.

Kelebek'in haberine göre Serdar Ortaç şunları söyledi:

"Yazın başında hastaydım. Yaklaşık 30 gün hastanede kaldım. Tedaviler ve iğnelerle yeniden toparladım. Yorulmamak için oturarak sahne alıyorum ama sahneye çıktığım anda kendime geliyorum. Sahnede düzeliyorum."

KLİP ÇEKİMİNDE AYAKTA DURAMAMIŞTI

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, kısa süre önce yeni klibinin çekimleri sırasında yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Hareket kısıtlılığı ve ağrıları nedeniyle çekimlerde ayakta durmakta zorlanan sanatçı, sahnelerin büyük bölümünü oturarak tamamlamıştı.

O dönem sağlık durumuyla ilgili konuşan Ortaç, yaklaşık 30 gün hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Ayaklarım çok kötü durumda. Hastanede bir 30 gün kaldım. Hâlâ ayakta durmayayım diye oturuyorum. Atlatmak üzereyim, 3-5 gün kaldı." demişti.