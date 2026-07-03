Serdar Öktem cinayetinde çarpıcı gelişme: BAE'deki kilit isim Azerbaycan'a geçti

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle bağlantılı davalarda adı geçen avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Tolga Şardan'ın köşe yazısında yer alan bilgilere göre, hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Alı Gulmalızada, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) cezaevinden tahliye edildikten sonra Azerbaycan'a gitti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün yöneticileri arasında gösterilen Alı Gulmalızada'nın, Serdar Öktem cinayetinde "eylem talimatı veren ve organizasyonu yöneten isimlerden biri" olduğu tespiti var.

Soruşturma kapsamında hakkında Interpol kırmızı bülteni çıkarılan Gulmalızada'nın, 23 Ekim'de BAE'de yakalandığı ve Türkiye'nin iade talebi üzerine cezaevine konulduğu belirtilmişti.

Tolga Şardan'ın köşe yazısında yer alan bilgilere göre ise Gulmalızada, daha sonra BAE'de tahliye edildi ve ülkesi Azerbaycan'a geçti. Aynı iddiada, Azerbaycan sınırları içerisinde bulunduğu sürece Türkiye'ye iadesinin Interpol uygulamaları nedeniyle zorlaşabileceği ifade edildi. Yazıda, Interpol mevzuatının üye ülkelere kendi vatandaşlarını iade etmeme hakkı tanıdığına dikkat çekildi.

Ayrıca Adalet Bakanı Akın Gürlek'in geçen hafta Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaretin de Daltonlar suç örgütüne yönelik süreçlerle bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Ziyaretin, örgütün liderlerinden Beratcan Özdemir'in Rusya'da olası tahliyesi ve Türkiye'ye iade sürecine ilişkin temaslar kapsamında gerçekleştirildiği kulislerde konuşuluyor.

Şardan'ın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Bilgiye göre Gulmalızada, BAE’de cezaevinden tahliye edildi ve tahliyeden sonra uçakla ülkesi Azerbaycan’a gitti. Geçen mayısta ortaya çıkan gelişme sonrasında Gulmalızada’nın ülkesi sınırlarından çıkmadığı sürece Türkiye’ye gelmesi ve getirilmesi pek mümkün gözükmüyor.

Çünkü, Interpol’ün mevzuatına göre teşkilata üye ülkeler kendi vatandaşlarını, haklarındaki arama bültenleri kapsamında arama ve yakalama kararı çıkartan ülkeye teslim etmeme hakkına sahip. Bu hakkı kullanmayıp kendi vatandaşını arayan ülkeye teslim eden ülkelere de pek sıcak bakılmadığını biliniyor."