Serbest bırakılan Melis İşiten'den ilk açıklama

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Melis İşiten, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşiten, operasyon kapsamında dün sabah erken saatlerde kızıyla birlikte yaşadığı evinden gözaltına alındığını belirtti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında oyuncular, şarkıcılar, sporcular ve sosyal medya dünyasından tanınan isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Melis İşiten de yer aldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

İşiten, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla anlattı. Evinden alınmasının ardından kolluk kuvvetlerine telefonunu ve tüm şifrelerini verdiğini belirten İşiten, ifadesinin alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu’nda kendisinden istenen testleri yaptırdığını söyledi.

İşiten, mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldığını belirterek test sonuçları konusunda kendisine güvendiğini ifade etti.

"KENDİME DAİR ŞÜPHEM YOKTUR"

Oyuncunun açıklaması şöyle:

“Hepimizin uzun süredir bildiği bir operasyon kapsamında dün sabah erken saatlerde kızımla baş başa yaşadığım evimden alındım. Kolluk kuvvetlerimize telefonumu ve tüm şifrelerimi direkt olarak verdim.

İfadem alındıktan sonra, adli tıp kurumunda istenen testleri vererek mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldım. Çıkacak sonuçlarla ilgili kendime dair en ufak bir şüphem yoktur.

Bütün gün nezaketiyle görevlerini yapan jandarma ekiplerine teşekkür ederim. Akşam saatlerinde kızımın yanında evime döndüm. Gün boyunca ailemizin yanında olan avukatlara ve bana ulaşmaya çalışan dostlarıma teşekkür ederim.”

İşiten böylece gözaltı sürecinin ardından serbest bırakıldığını duyururken, Adli Tıp Kurumu'nda alınan testlerin sonuçlarını beklediğini belirtti.