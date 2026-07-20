Serap Yazıcı Özbudun'dan "ömür boyu cumhurbaşkanı kalın" iddiasına fıkralı yanıt

Türk Demokrasi Vakfı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretinde Serap Yazıcı Özbudun'un "parlamenter sisteme dönelim, siz ömür boyu cumhurbaşkanı kalın" önerisi yaptığı iddiası gündem oldu. Özbudun ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları doğrudan doğrulamadan ya da yalanlamadan, anlattığı bir fıkrayla yanıt verdi.

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, Türk Demokrasi Vakfı (TDV) yönetiminin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gerçekleştirdiği ziyarette dikkat çeken bir diyalog yaşandığını öne sürdü.

Bozkurt, vakfın yönetiminde yer alan AKP Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un görüşmede, "Başından beri ben parlamenter sistemi savunageldim, bugün de aynı noktadayım. Bir yolunu bulsak da tekrar parlamenter sisteme dönebilsek. Anayasaya geçici bir madde koysak ve siz kaydı hayat şartıyla cumhurbaşkanı kalsanız" dediğini iddia etti.

Yazısında, bu sözlerin hem vakıf heyetini hem de Erdoğan'ı şaşırttığını belirten Bozkurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise "Bunları sonra konuşuruz" diyerek konuyu kapattığını aktardı.

Bozkurt, "Erdoğan parlamenter sisteme geçmeyi 'konuşmaya' hazır" başlıklı yazısında, "Burada Yazıcı'nın bir anayasa hukuku profesörü olarak bunu söylemesinin arkasında ne olduğunu doğal olarak merak etmemek elde değil. Demokrasi açısından parlamenter sistemi Erdoğan'ın karşısında sıkı bir biçimde savunduktan sonra bu önerisinin mantıklı bir gerekçesi vardır sanırım" değerlendirmesinde bulundu.

ÖZBUDUN'DAN FIKRALI PAYLAŞIM

Gündem yaratan iddiaların ardından Serap Yazıcı Özbudun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doğrudan açıklama yapmak yerine bir fıkra anlattı. Özbudun, paylaştığı fıkrayla iddiaların çok sayıda yanlış bilgi içerdiği imasında bulundu.

Özbudun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son bir iki gündür yazılanları okuyunca aklıma ister istemez şu hikaye geldi:

'Çocuğu olmayan Hazreti Davut, Allah'a dua etmiş ve "Yarabbim bana bir kız çocuğu ver, onu sana kurban edeyim" demiş... Dua tutmuş; Davut, kızının adını Ayşe koymuş... Gel zaman git zaman, çocuğun kurban edileceği zaman gelmiş. Hz. Davut kızı yatırmış, tam boğazını kesip kurban edecekken Azrail gökten bir keçiyle çıkagelmiş ve "Kızı bırak, al bu keçiyi kurban et" demiş...'

Dinleyenlerden biri dayanamamış:

'Yahu bunun neresini düzelteyim... Hz. Davut değil Hz. İbrahim, kız değil erkek, Ayşe değil İsmail, Azrail değil Cebrail, kurban edilen de keçi değil koç olacaktı!'

Böylesine yoğun gündemin zihinleri meşgul ettiği bir ortamda biraz da magazine ihtiyaç var."