“Seni MİT’e alacağız” yalanıyla Tahtakale esnafını en az 100 milyon lira dolandırdılar!

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, değme film senaryolarını aratmayacak ölçekte. Dava dosyasına göre, tekstil aksesuarı ticareti yapan Turgut Brode’nin sahibi Ahmet Turgut (50), uzun yıllardır tanıdığı arkadaşı M. B. aracılığıyla Taha Aktaş ile tanıştı. Görüşmelerin birinde Aktaş kendisini MİT mensubu olarak tanıttı. Devam eden süreçte Turgut ve arkadaşı M. B., Aktaş ile Esenyurt’taki bir kafede bir araya geldi.

Ahmet Turgut, çok sayıda mülkünü çeteye kaptırdı.

“SİZE MİT KİMLİĞİ VERELİM”

Bu görüşmede Aktaş, masada bulunan ikiliye “Size MİT kimliği verelim. Siz de muhbirlik konusunda bize yardımcı olun. Ayrı ayrı on beşer kisilik bir ekip kuralım. Kullanmış olduğunuz araçlara çakar, çip ve siren tertibatı takalım. Geçiş üstünlüğünüz olsun” dedi. İkili kabul etti. Turgut, söz konusu teklifi kabul etme amacını mahkemede, “Trafikte geçiş üstünlüğüm olacak beklentisi ile kabul ettim” sözleri ile açıkladı.

‘ÜSTÜM, GEÇİŞİNİZE ONAY VERDİ!’

Taraflar, ‘MİT’e geçiş’ konusunda aralarında anlaşsa da, sahte MİT oyununun baş aktörü Taha Aktaş, nihai onayı, “MİT İstanbul temsilcisi” olarak tanıttığı Mustafa Necati Yağcıoğlu’nun vereceğini söyledi. Bu görüşmeden 2 gün sonra Aktaş, Turgut’u arayarak “Ben, üstüm olan Mustafa Yağcıoğlu ile görüştüm. Sizi onayladı” dedi. Aktaş bir kez daha ikiliyi aradı ve sahte MİT kartlarının verileceğini söyleyerek görüşmeye çağırdı.

Ahmet Turgut, ile sahte MİT'çi Taha Aktaş'ın bir dizi yazışma dosyada.

‘BURASI MİT’İN GİZLİ KARARGAHI’ YALANI!

Bu görüşme ise, oynanan ‘MİT oyununun’ bir diğer önemli aktörü Bilal Çat’a (43) ait İstanbul Global Bilişim Elektronik şirketinde yapıldı. İstanbul Havalimanı Serbest Bölgedeki 2 katlı binada bulunan şirket, MİT’in gizli karargahı olarak lanse edildi. Binaya girişlerde üst düzey güvenlik prosedürü uygulandı. Burada, Turgut ve arkadaşına sahte ‘MİT’çi kartı verildi. İkiliden, her ne şart altında olurlarsa olsun çağrılmaları halinde görev yerine dönecekleri yönünde sahte bir MİT metni içeren yazıya da imzaları alındı. Turgut ve M. B., cüzdanlarına koydukları sahte MİT’çi kartları ile evlerine doğru yol aldıklarında başlarına geleceklerden ise habersizdi.

Taha Aktaş (sol üstte), Bahçelievler Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını anlattı.

‘ARACININ GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ OLACAK’

Taha Aktaş; Turgut’tan, 2017 model Nissan X-Trail marka aracını, çakar tertibatı takma vaadi ile aldı. Aktaş, aracı 15 gün içinde çakar tertibatı takılı halde teslim edeceğini söylese de bu söz hiçbir zaman yerine gelmedi. Ancak, Turgut’un işportacılıkla başlayıp, yıllar içinde sektörünün önemli bir ismi olması ile devam eden süreçte elde ettiği varlıklarının bir bir elinden çıkması da bu aracını vermesi sonrası oldu.

100 milyon lirayı aşkın varlığını kaybeden Ahmet Turgut, sektörünün önemli bir oyuncusuydu.

‘GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ KURACAĞIZ’

Aktaş, Turgut ve arkadaşını, Üsküdar Kısıklı’da yapacakları bir görüşmeye çağırdı. İkili anılan adrese gittiğinde, Aktaş’ın “MİT İstanbul sorumlusu” olarak tanıttığı Mustafa Necati Yağcıoğlu masaya geldi. Hem Turgut hem M. B.’nin verdiği ifadelere göre Yağcıoğlu bu görüşmede kendisini Bilal Erdoğan’a oldukça yakın bir isim olarak tanıttı. Bu kişi, Erdoğan’ın perde gerisinde olduğu bir geri dönüşüm tesisi yatırımından söz etti. Ancak, gerçekte ne böyle bir yatırım söz konusuydu ne de Yağcıoğlu’nun Erdoğan ile bir yakınlığı vardı. Turgut, başka bir çok önemli iş insanının da yatırım yapacağı söylenen yatırıma 400 bin dolar vererek ortak olabileceğini söyledi.

1.5 MİLYON DOLAR, BİR DÜKKAN VE ARACI GİTTİ!

Bu görüşmeden 2 gün sonra söz konusu para, 150 bin ve 250 bin dolar olmak üzere 2 parça halinde Aktaş’a teslim edildi. Hatta, Turgut 250 bin dolarlık ödeme için Tekirdağ tarafında sahip olduğu bir arsayı yarı fiyatına sattığını mahkemede anlattı. Devam eden süreçte, Turgut’un içine alındığı ‘MİT senaryosu’ yeni bir takım varlıklarının elinden alınması ile sürdü. Sahte tehdit mesajları dahi göndertilen Turgut, bu kez silahlı bir örgütten kurtarılacağı yalanı ile 300 bin dolarını da bu şebekeye kaptırdı. Günün sonunda Turgut 1.5 milyon dolar, bir aracı ile şimdilerde 30-40 milyon lira değerinde olan Gaziosmanpaşa’daki bir dükkanını şebekeye kaptırdı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ DE VAR POLİS DE...

M.B.’nin uyarısı ile Turgut, Aktaş dahil beraberindeki kişilerin MİT mensubu olmadığını, dolayısı ile telefonlarının dinlenmediğini fark ettikten sonra konu yargıya taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Bilal Çat, Mehmet Balcı (44), kardeşi Serdar Balcı (38), eski polis memuru Mustafa Adaklı (51), Selma Tan (34) ile Taha Aktaş (40) hakkında dava açıldı. MİT’in İstanbul sorumlusu olarak tanıtılan Mustafa Necati Yağcıoğlu’nun soruşturması ile ayrldı. Taha Aktaş 24 Mayıs 2024’te tutuklandı. Davanın ilk duruşması geçen 4 Şubat’ta yapıldı. Duruşmada Ahmet Turgut, yaşadıkları nedeni ile sağlığının bozulduğunu, kalbine pil takıldığını söyledi. Duruşmada zaman zaman durumu kötüleşen ise Ahmet Turgut, önceki ay kalp krizinden öldü. Dava ise sürüyor.