Şener Üşümezsoy sahnede soyunup şov yaptı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı bir ödül töreninde yaptığı hareketle geceye damga vurdu. 76 yaşındaki Üşümezsoy, sahnede üzerini çıkararak kaslarını davetlilere gösterdi.

Özge Ulusoy ve Ivana Sert’in sunuculuğunu yaptığı törende Şener Üşümezsoy’a “anti aging gurusu” ödülü verildi. Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Üşümezsoy, konuşması sırasında kaslarını göstermek için üzerini çıkardı.

Sahnedeki şovunun ardından, genç kalmanın sırrının kas kütlesini korumaktan geçtiğini savunan Üşümezsoy, düzenli ve ağır antrenman yaptığını belirtti.

Üşümezsoy, “Ne kadar kasınız varsa o kadar gençsiniz ve o yüzden de bütün gençlerin çocukluktan beri ağır antrenman yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yaşlanmayı geciktirme amacıyla kullanılan çeşitli ürün ve ilaçların büyük bölümünü “para tuzağı” olarak nitelendiren Üşümezsoy, gençliğini sporla koruduğunu söyledi.

20 yaşında 70, 40 yaşında 80 kilo kaslı olduğunu, 70 yaşında ise 90 kilo kaslı hale geldiğini belirten Üşümezsoy, haftada 3 gün antrenman yaptığını ifade etti.

Üşümezsoy, “Haftada 3 gün çalışıyorum, ondan sonra da ustalaştığım için 10’ar dakika yetiyor” dedi.

“ÖLECEĞİZ AMA BÖYLE GENÇ OLARAK ÖLECEĞİZ”

Sahnedeki konuşmasını dikkat çeken bir sözle tamamlayan 76 yaşındaki Üşümezsoy, “Öleceğiz ama gene böyle genç olarak öleceğiz” ifadelerini kullandı.

Üşümezsoy’un sahnede üzerini çıkararak kaslarını sergilediği anlar sosyal medyada gündem oldu.