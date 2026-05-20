Şener Üşümezsoy depremi yine nokta atışı bildi: Malatya'yı 2 hafta önce uyarmış

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, bölge halkına büyük korku yaşattı.

AFAD verilerine göre saat 09.00’da yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, ünlü yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un depremden yaklaşık 2 hafta önce yaptığı uyarılar yeniden gündeme geldi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY DEPREMİ YİNE NOKTA ATIŞI BİLDİ

Geçmişte İstanbul ve Balıkesir odaklı deprem tahminlerinde isabetli analizleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Malatya depremini de önceden öngördü.

Üşümezsoy, kişisel YouTube kanalında gerçekleştirdiği yayında, bölgedeki fay hatlarının stres yükünü detaylandırarak yaşanabilecek hareketliliğe dikkat çekmişti.

AFAD’ın duyurduğu 5,6’lık sarsıntı, Üşümezsoy’un işaret ettiği noktada gerçekleşince, yer bilimcinin analizleri sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

MALATYA'YI 2 HAFTA ÖNCE UYARMIŞ

Üşümezsoy, 2 hafta önceki değerlendirmesinde Pötürge ve Battalgazi hatları arasındaki enerji transferini şu sözlerle anlatmıştı:

"2020 yılında Sivrice'de olan deprem stresini bu bölgede boşaltmıştı. Pötürge'de yetersiz yırtılma nedeniyle bir sismik boşluk veya stres kalmıştı. İşte o stresten dolayı orada 6,5'luk bir deprem olabilir veya o fay kırılmıyorsa onun çevresindeki Battalgazi'ye doğru giden kesimlerde depremler olacağını vurgulamıştık."

Analizinde Pötürge fayına paralel uzanan kuzeydeki Battalgazi hattına dikkat çeken Üşümezsoy, bu bölgenin 6 Şubat 2023 ve 20 Ocak 2020 depremleri arasında kırılmamış bir alan olarak stresle yüklü kaldığını ifade etmişti.

Bugün yaşanan 5,6 büyüklüğündeki sarsıntı, Üşümezsoy’un özellikle altını çizdiği "Battalgazi’de stres birikti. Orada 5.5, 5.6 gibi bir deprem bekliyorum kısa zamanda" uyarısını doğrulamış oldu.