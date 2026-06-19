Sendikalar arasında 'çocuk istismarcısı tarikatçı babayı kim daha çok sahipleniyor' yarışı!

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki cemaat müridiyle evlendirme adı altında istismara sürüklediği suçlamasıyla girdiği cezaevinden sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

İstismar suçundan hüküm giyen tarikatçı babanın tahliyesi, Mil-Diyanet Sen ile Diyanet-Sen arasındaki polemiği gün yüzüne çıkardı. Sendikalar, adeta Gümüşel'i kimin daha iyi savunduğu yarışına girdi.

SENİDAKALAR ARASINDA İSTİSMARCIYA KİM DAHA ÇOK SAHİP ÇIKIYOR YARIŞI

18 yıl hapis cezası alan Gümüşel'in tahliye edilmesini büyük bir sevinçle karşılayan Mil-Diyanet Sen Başkanı Celaleddin Gül, Diyanet-Sen'in reşit olmayan kızını evlendiren babaya sahip çıkmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Gül, "Diyanet-Sen bile 'Hoca derhal tutuklansın' minvalinde paylaşım yaptı; gelen yoğun tepkiler üzerine de bu paylaşımı iki saat sonra silmek zorunda kaldı. Bu süreçte bizim mahalle ciddi bir sınavdan geçti. Ancak elhamdülillah, biz Mil-Diyanet Sen olarak daha ilk günden itibaren hocamızın yanında olduk. Kamuoyu oluşturduk, gündem oluşturduk ve hakikatin ortaya çıkması için mücadele ettik. İyi ki Mil-Diyanet Sen var…" ifadelerine yer verdi.

Mil-Diyanet Sen Başkanı Celaleddin Gül'ün X paylaşımı (17 Haziran 2026)

Bunun üzerine Diyanet-Sen'den Gül'e yanıt veren bir paylaşım yapıldı.

Sendikadan yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımın hiçbir zaman var olmadığı belirtilirken Gümüşel'e sahip çıktıkları vurgulandı.

"Diyanet-Sen’in geçmişte Yusuf Ziya Gümüşel hocamız ile ilgili paylaşımlar yapıp sildiği yönündeki malum sendikamsı yapının iddiaları, tamamen hayal ürünü, haysiyetsizce ve alçakça bir iftiradır!" denilen açıklamada, Mil-Diyanet Sen Başkanı Celaleddin Gül'e şöyle yanıt verildi:

"Diyanet-Sen’in bu konuda iddia edildiği şekilde böyle bir paylaşımı veya kurumsal bir açıklaması kesinlikle olmamıştır. Kaide nettir: 'Müddei, iddiasını ispatla mükelleftir!' Çamur at izi kalsın mantığıyla hareket eden bu muhterisler karşısında asla sessiz kalmayacak, teşkilatımızın şerefine dil uzatanlara meydanı bırakmayacağız!

Sendikacılık alanında Diyanet-Sen ile rekabet edebilecek ne bir fikri, ne bir çapı ne de vizyonu olan bu malum sendikamsı yapı, teşkilatımıza iftira atma konusunda adeta gözü dönmüş bir yarış içindedir. Eser ve hizmet üretemeyenlerin tek sermayesi zehirli dilleridir.

Ancak çok iyi bilinmelidir ki; çamur atma, yalan söyleme ve iftira siyasetiyle sendikacılık yapılamayacağını bu müfterilere er ya da geç, hukukun tokadıyla öğreteceğiz!

Kurumsal itibarimizi ve çeyrek asrı aşan tertemiz geçmişimizi hedef alan bu alçak iftiranın sahipleri hakkında Hukuk Birimimiz tarafından adli ve idari suç duyurusunda bulunulmuştur.

Diyanet-Sen’in adını kirli oyunlarına alet etmek isteyen o müfteriye sesleniyoruz: Maskeleriniz düşecek, yalanlarınız ayaklarınıza dolanacak! Kirli algı operasyonlarına ve acizce yürütülen bu iftira kampanyalarına asla geçit vermeyeceğiz! Hukuk önünde hesaplaşacağız!"

Yanıt paylaşımının ardından Diyanet Sen'den bir açıklama daha yapıldı.

Diyanet-Sen, çocuk istismarına karşı 9 Aralık 2022'de yaptıkları resmi açıklamayı sosyal medyadan silip kaldırdıkları yönündeki iddiaların tamamen yalan ve iftira olduğunu belirtti.

Kurum, bugüne kadar hiçbir paylaşımı silmediklerini, istismara karşı net duruşlarını gösteren o eski açıklamanın hâlâ kendi internet sitelerinde yayında olduğunu vurguladı.

Adli süreçler hakkında yorum yapmama ilkelerine sadık kaldıklarını ifade eden sendika, bu üzücü olay üzerinden dinin ve dindarların hedef alınmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

Son olarak, bu iftiraları ortaya atan kişiler hakkında Hukuk Müşavirliği aracılığıyla suç duyurusunda bulunulduğu ve yasal sürecin başlatıldığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, kızı H.K.G.’nin, henüz 6 yaşındayken tarikat müridi Kadir İstekli tarafından "evlilik" adı altında istismara sürüklenmesine neden olmuştu.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada Ekim 2023'te karar çıkmış; Kadir İstekli’ye 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel’e 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel’e ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Ancak dosyanın taşındığı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), verilen cezaları az bularak kararı bozdu.

Kızını istismara sürüklediği gerekçesiyle cezaevine atılan ve sağlık sorunları gerekçesiyle serbest bırakılan Yusuf Ziya Gümüşel

İstinaf Mahkemesi; Kadir İstekli hakkında iki ayrı suçtan ceza verilmesi gerektiğini, anne ve babanın cezalarının da yasal oranlar gözetilerek yeniden belirlenmesi gerektiğini hükme bağladı.

İstinafın bozma kararının ardından Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada nihai karar açıklandı.

H.K.G.'yi 6 yaşından itibaren sistemli ve zincirleme şekilde cinsel istismara maruz bırakan 29 yaşındaki sanık Kadir İstekli, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" suçlarından toplam 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.