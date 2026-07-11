Sencer Solakoğlu'ndan tarım politikalarına sert eleştiri

Tarım ve hayvancılık sektörünün tanınan isimlerinden, CHP Gölge Tarım Bakanı Sencer Solakoğlu, kapsamlı açıklamada hem gıda güvenliği hem de Türkiye'nin tarım politikalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Solakoğlu, özellikle brusella ve tüberküloz hastalıklarının hayvancılıkta ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini savunarak, Türkiye'de hastalıklardan ari işletme sayısının yaklaşık 1.300 olduğunu, bunun dışındaki çok sayıda işletmede risk bulunduğunu öne sürdü.

Vatandaşlara çiğ süt konusunda uyarıda bulunan Solakoğlu, pastörize edilmemiş süt ve bu sütten yapılan peynirlerin tüketilmesinin brusella açısından risk oluşturabileceğini belirtti. Halk arasında "peynir hastalığı" olarak da bilinen brusellanın uzun süren tedavi gerektiren ve kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık olduğunu ifade etti.

"YANLIŞ AŞI POLİTİKASI UYGULANIYOR" İDDİASI

Solakoğlu, Türkiye'de kullanılan S19 brusella aşısını da eleştirerek, dünyada daha yaygın tercih edildiğini söylediği RB51 aşısının kullanılmamasını yanlış bulduğunu dile getirdi. Bu konudaki mevcut uygulamaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

"LİYAKAT EKSİKLİĞİ TARIMI ÇIKMAZA SÜRÜKLÜYOR"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönetim anlayışını da eleştiren Solakoğlu, sektörün sahayı bilen uzmanlar yerine yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından yönetildiğini öne sürdü.

Türkiye'de kırmızı et fiyatlarının dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu söyleyen Solakoğlu, bunun yanlış tarım politikalarının sonucu olduğunu iddia etti.

İTHALAT POLİTİKALARINI DA ELEŞTİRDİ

Limon, soğan, patates, buğday ve arpa üzerinden örnekler veren Solakoğlu, ithalat ve ihracat kararlarının üretim planlamasını bozduğunu savundu. Limon ithalat vergisinin düşürülmesinin yerli üreticiye zarar vereceğini öne süren Solakoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım sisteminin de küçük üreticiyi koruyamadığını ifade etti.

Açıklamasında mevcut sistemin üreticiyi tüccara ve sanayiciye bağımlı hale getirdiğini ileri süren Solakoğlu, tarımda kalıcı çözümün ancak liyakat, bilimsel planlama ve sahadan gelen bilgiyle mümkün olacağını söyledi.