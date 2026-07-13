Sen misin maden şirketine direnen! Yayladaki köylünün suyunu kestiler

Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Turnalık Yaylası'nda madencilik faaliyetleri yürüten Taşyapı şirketine karşı bölge halkının tepkisi giderek büyüyor. Geçtiğimiz günlerde sondaj çalışmalarına karşı çıkan iki kişinin gözaltına alınmasının ardından, bu kez de şirketin köylülerin yıllardır kullandığı su hatlarını keserek kendi çalışmalarına yönlendirdiği iddia edildi. BirGün’den İlayda Sorku’nun haberine göre, yaşanan bu kesinti nedeniyle yayladaki çok sayıda hane susuz kalırken içme suyu, temizlik ve hayvanların su ihtiyacı tamamen karşılanamaz duruma geldi. Duruma tepki gösteren ve suyun kesildiği kaynaklara giderek inceleme yapmak isteyen yayla sakinlerinin ise kolluk kuvvetleri tarafından engellendiği belirtildi.

KADINLARDAN ŞİRKET ARAÇLARINA BARİKAT

Su krizinin büyümesiyle birlikte yayla sakini kadınlar, ellerinde sopalarla maden sahasına gitmek isteyen şirket yetkililerinin ve mühendislerin aracının önünü kesti. Jandarmanın uyarılarına rağmen yolu açmayan kadınlar, yetkililerin çalışma alanına girişine kesinlikle izin vermedi. Köylülerin aktardığına göre, şirket yetkililerinin kendilerine, “Biz sizin muhatabınız değiliz. Gerekli izinler alındı. Derdinizi Ordu Valisi’ne anlatın” dediğini ifade etti.

Bazı vatandaşlar ise kolluk kuvvetlerinin, “Biz valimizin talimatını uyguluyoruz. Muhatabınız biz değiliz, Ordu Valiliği’dir” ifadelerini kullandığını, su kaynaklarına gitmekte ısrar etmeleri halinde gözaltına alınabilecekleri yönünde uyarıldıklarını söyledi. Yaylada yaşayan vatandaşlardan Nuriye Dilek, “Günlerdir mağduruz, hayvanlarımızın suyu yok. Şirket sularımıza sondaj vurdu. Gidip hesap soran köylüye, ‘Kuraklıktan kurumuştur’ diyorlar. Günlerdir şakır şakır yağmur yağıyor, çamurdan dışarı çıkamıyoruz. Ne kuraklığı? 15-20 haneyi vurdu susuzluk şimdiden. Asker bekliyor alanda, adım attırmıyor köylüye. Susuz ne yapacağız? Biz karşımızda muhatap istiyoruz. 70-80 yaşındaki insanların suyu kesildi, halkı sahipsiz bıraktılar” dedi.

"BİZ BU YAYLAYA YENİ GELMEDİK"

Yetmiş beş yaşındaki bir başka bölge sakini ise hayvanlarının susuzluktan büyük eziyet çektiğini belirterek duruma isyan ederek, “Hayvanlarımız susuzluktan avluları yıkıyor. Biz bu yaylaya yeni gelmedik. Üç yüz senelik yaylalığımız var bizim. Belge istiyoruz, gösteremiyorlar. Jandarma çağırıyorlar, karşımıza dikip bizi susturmaya çalışıyorlar. Suçumuz ne? Hayvanlarımızın suçu ne?” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık yirmi aydır Korgan, Aybastı ve Kabataş yaylalarında süren maden karşıtı direnişte, mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararları valiliğin itirazı üzerine kaldırılmış ve sondaj çalışmaları yeniden başlamıştı. 10 Temmuz’da şirketin su taşıyan tankerlerinin önünü kesen iki vatandaş gözaltına alınmış, bölge halkı yaşam alanlarını ve su kaynaklarını koruma mücadelesini sürdüreceklerini belirtmişti.