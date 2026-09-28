Selvi'den fon skandalı kulisi: Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir

Fon vurgunu skandalı bürokrasiden holding patronlarına kadar sıçradı. Son olarak bakan yardımcısının damadı hakkında da gözaltı kararı verildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı da görevinden 'affını' istedi.

SELVİ KULİSİ VERDİ: ERDOĞAN BAZI KELLELERİ UÇURABİLİR

İktidara yakın Abdulkadir Selvi, fon skandalına ilişkin AKP'li vekiller ilekonuştuğunu ve vekillerin "infial halde" olduklarını söyledi. Erdoğan'ın ABD dönüşünde yaptığı toplantınına ardından yarın bir toplantı daha yapacağını kaydeden Selvi, AKP'li vekillerin Meclis açıldığında bir önerge vermesi noktasında öneride bulundu.

Selvi, soruşturma derinleştikçe yeni tutuklamaların olabileceğini, henüz işin köpüğü ile uğraşılıp derine inilmediğini ve Erdoğan'ın 'bazı kelleri uçurabileceğini' kaydetti.

Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:

"Bu olayın bir de siyasi boyutu var. Ona da değinmek istiyorum. AK Parti, Meclis açıldığında fon krizinin araştırılması için önerge verebilir. Böylece hem ön almış olurlar hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavizsiz çizgisini sürdürürler.

Pandoranın kutusu yeni açıldı. Soruşturma derinleştikçe sürpriz tutuklamalara tanık olabiliriz. Çünkü henüz işin köpüğüyle uğraşılıyor. Derine inilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir."

"SİMİT PARASINI TAKİP EDEN DEVLETİMİZ BUNU NİYE TAKİP ETMEDİ"

Selvi, fon vurgunun daha önceden tespit edildiğini Mehmet Şimşek'in açıklamasından ve Akın Gürlek'in başsavcı olduğu dönemde SPK'ya yazdığı müzekkereden örneklendirip devletin kurumlarının neden harekete geçmediğini sorguladı.

"Şimşek, 4 Kasım 2025 tarihinde Sermaye Piyasaları Kongresi’nde kürsüye çıkmış ve “Özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz” demişti.

Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde, 26 Şubat 2025 tarihinde SPK’ya resmi bir müzekkere yazdığı ortaya çıktı.

Dikkat ettiniz mi Mehmet Şimşek’in uyarısı da Akın Gürlek’in resmi yazısı da 2025 tarihini taşıyor. Yıl olmuş 2026’nın eylül ayı, fon krizi patlak vermiş. Peki o zaman niye harekete geçilmemiş?

Berberlerin IBAN’ına gönderilen tıraş parasını, simitçilerin IBAN’ına atılan simit parasını takip eden devletimiz bunu niye takip etmemiş?

DENETİM KURULUŞLARI NE YAPTI

Fonları denetleyen denetim kuruluşları var. Bu denetim kuruluşları bağıra bağıra gelen bu krizi fark etmemişler mi? Fark etmedilerse onlar orada ne iş yapıyor? Eğer, fark edip raporlarında belirttilerse neden önlem alınmamış? Eğer, denetim kuruluşları tespit edip uyardılarsa, buna rağmen gereği yapılmadıysa o daha vahim bir yanlış demektir."