Selvi yazıyor Kılıçdaroğlu yapıyor! 'Hesaplaşacakmış'

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içi hamlelerini Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi duyurmaya devam ediyor. Dün 1 Haziran'daki kritik Parti Meclisi (PM) toplantısının erteleneceğini gerekçesiyle birlikte önceden yazan Selvi, bugün de Kılıçdaroğlu'nun PM'yi toplamadan önce partide ihraçlar yapacağını ve kurultay destekçileriyle 'hesaplaşacağını' öne sürdü. Muhalefet partisinin iç dinamikleri ve tasfiye planları, iktidara yakın kalemler üzerinden kamuoyuna yansıyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP içinde bazı isimleri ihraç etmeye hazırlandığını, Parti Meclisi’ni ancak bu ihraçlardan sonra toplayacağını iddia etti. Selvi'nin aktardığına göre Kılıçdaroğlu, "Yolsuzlukla, rüşvetle, ahlaksızlıkla, partiyi kirlettiniz diyeceğim. Kurultayda benim arkamdan çevirdikleri dolapları daha sonra yaptıklarını yüzlerine karşı söyleyeceğim, bunlarla hesaplaşacağım" ifadelerini kullandı.

Selvi, köşesinde Kılıçdaroğlu'nun PM 'stratejisini' şu sözlerle detaylandırdı:

- Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi’ni özellikle toplamak istediği söyleniyor. Özgür Özel ekibinin Parti Meclisi’ni sabote etme ihtimali var. Ayrıca çoğunluk Kılıçdaroğlu’ndan yana değil, tam tersine Özgür Özel ekibi daha güçlü.

- Yasal engel çıkmadan önce, siyasi nedenlerle yakın çevresi Parti Meclisi’ni toplamaması için Kılıçdaroğlu’na baskı yapıyordu. Ama Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’ni toplamakta ısrarlıydı.

- Buna rağmen Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’ni neden toplamak istiyor? Neden?

- Kılıçdaroğlu’nun “Ben Parti Meclisi toplantısında bunlarla yüzleşeceğim, hesaplaşacağım.

- Kamuoyunun önünde söyleyemeyeceğim şeyleri Parti Meclisi’nde bunların yüzüne karşı söyleyeceğim.

- Siz şu yolsuzlukları, şu hırsızlıkları, şu ahlaksızlıkları yaptınız. Yolsuzlukla, rüşvetle, ahlaksızlıkla, partiyi kirlettiniz diyeceğim. Kurultayda benim arkamdan çevirdikleri dolapları daha sonra yaptıklarını yüzlerine karşı söyleyeceğim, bunlarla hesaplaşacağım” diyormuş.

- Peki Kılıçdaroğlu yüzleşme ve hesaplaşma kararından vazgeçti mi? Hayır. Kurultayda, “Sırtımda hançerlerle gezdim” demişti. Üç yıldır içinde biriktirdiklerini yüzlerine karşı söyleyecek ama önceliği değişti. Önce Parti Meclisi’ni toplayamayacak. Ne yapacak?

- Önce ihraçları gerçekleştirecek. Partide adı yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlığa karışanları ihraç edecek. Arınma sürecini başlatacak. Partinin arındığına inandığı zaman Parti Meclisi’ni toplayacak.

ERTELEME KARARINI DA BİR GÜN ÖNCEDEN BİLMİŞTİ

Selvi'nin bugünkü 'ihraç ve hesaplaşma' iddiaları, dün yaşanan Parti Meclisi erteleme krizinin ardından geldi. Kılıçdaroğlu, partinin yol haritası için kritik önemde olan ve 1 Haziran'da yapılması beklenen PM toplantısını erteledi. Toplantının ne zaman yapılacağı ise açıklanmadı.

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, erteleme kararının 'tüm üyelere tebligat gitmemesi' nedeniyle alındığını öne sürdü. Ancak Abdulkadir Selvi'nin, söz konusu kararı dünkü yazısında sabah çok erken saatlerde açıkladığı ortaya çıktı. Üstelik Selvi, resmi açıklamanın aksine erteleme kararının ardındaki asıl gerçeğin PM'deki güç dengesi olduğunu dünkü köşesinde şu ifadelerle yazmıştı:

Kılıçdaroğlu, "Kurultay yapılacak. Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay yapılacak. Hukukçular ile bir araya gelip, oturup konuşacağız. Benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim ben. Ama hukukçu değilim, bilmiyorum" dedi. Özgür Özel ise bastırmaya devam edecek. Parti Meclisi’nde kurultay kararı çıkarmak için bastıracaklar. Ancak bana gelen bilgilere göre 1 Haziran’da Parti Meclisi toplantısı yapılmayacak. Çünkü Parti Meclisi’nde Özgür Özel’i destekleyenler çoğunlukta. Kılıçdaroğlu önce parti yönetimini belirleyecek. MYK üyelerini atayacak. Peki normal ya da olağanüstü kurultay olursa Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Kılıçdaroğlu’nun çok yıprandığı ve aday olmayacağı söyleniyor ama Kılıçdaroğlu bu soru sorulduğunda “Aday olmayacağım” demedi. Sadece ”Kurultayın önünü bir açalım. Aday olup olmayacağım belli olur” dedi.

PM'DE ÇOĞUNLUK ÖZEL'DEN YANA, KİLİT 15 KARARSIZ ÜYE

Selvi'nin dün işaret ettiği ve bugünkü 'stratejinin' de temelini oluşturan tabloya göre, CHP'de 'mutlak butlan' kararı ile yeniden göreve dönen Parti Meclisi'ndeki aritmetik denge CHP Lideri Özgür Özel'den yana bulunuyor. Atanan ekip tüm ikna çabalarına rağmen henüz bu dengeyi değiştirebilmiş değil.

Vefat edenler, partiden ayrılanlar gibi isimler çıktığında toplantıya katılabilecek Parti Meclisi üye sayısının 57 olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP’yi bir süre kurultaysız yönetme görüşüne destek vermesi beklenen PM üye sayısının 17 olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan CHP Lideri Özgür Özel’in dile getirdiği 'en kısa zamanda kurultay' görüşüne destek vermesi beklenen PM üye sayısının 25 olduğu aktarılıyor. Parti kulislerinde, sonucu 15 kararsız ismin belirleyebileceği konuşuluyor.

Daha önce Kılıçdaroğlu’na yakınlıklarıyla bilinen Semra Dinçer, Gürsel Erol ve Ali Öztunç’un, Genel Merkez’e polis müdahalesinin ardından “en kısa zamanda kurultay” çağrısı yapması da dikkat çeken gelişmeler arasında yer alıyor.