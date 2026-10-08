Abdulkadir Selvi AKP'deki ahlaki yozlaşmayı yazdı

Toplumu ve piyasaları sarsan fon vurgununda hemen her gün AKP'li başka siyasilerin adı gündeme gelmeye devam ediyor. Siyasilere yönelik ilk adli işlem dün Fatma Betül Sayan hakkında yapıldı. Sayan ve eşi, kar ettikleri parayı geri yatırmasının ardından dün ifade verdi. Sayan'ın daha sonra tıpkı genel başkanlık görevi gibi AKP üyeliğinden de istifa ettiği aktarıldı.

SELVİ: KRİZ AKP'DEKİ AHLAKİ YOZLAŞMAYI ORTAYA ÇIKARDI

Abdulkadir Selvi, fon krizi ile AKP'deki ahlaki yozlaşmayı ve çürümenin ortaya çıktığını söyledi. Bu defa fon krizinin 'kral çıplak' dediğini kaydeden Selvi, "Tamahkâr ile soyguncu bir yerde buluşur” dedi.

Selvi'nin ifadeleri şu şekilde oldu:

"Fon krizi AK Parti camiasındaki ahlaki yozlaşmayı ve çürümeyi ortaya çıkardı. Bu kez “Kral çıplak” diyen fon krizi oldu. “Tamahkâr ile soyguncu bir yerde buluşur” sözü gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çürümeyi gördüğü için fon krizi patlak verdiği andan itibaren AK Parti’nin kuruluş değerlerine vurgu yapıyor. Çünkü AK Parti, “Erdemliler hareketi” olarak kuruldu. Dün de “Biz bu partiyi kurarken çok temel bir ilkeyi hareketi unsurumuz yaptık. ‘Siyasetin tek limanı ahlaktır’ dedik” diye konuştu."



SPK YASASINDA DEĞİŞİKLİK

Selvi'nin aktardığına göre SPK yasasında da değişiklik de yolda. Selvi'nin aktardığına göre bu yasadaki değişiklik Erdoğan'ın şu ifadeleri ile anlaşılıyor:

“Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak"

MEHEMET ŞİMŞEK ABD'DEKİ SİSTEM BENZERİ İÇİN SUNUM YAPTI

Fon skandalının ortaya çıkmasının ardından ABD'deki sistemin Türkiye'de de uygulanabileceği birçok dile getirilmişti. ABD’deki Madoff Krizi sonrası Dodd-Frank Yasası örnek gösterilmişti.

Selvi'nin ifadelerine göre Türkiye'deki fon krizinde de eksiklikler tespit edildi. Mehmet Şimşek'in de kabine toplantısında bakanlara sunum yaptığı belirtildi.

"ABD’deki sistem inceleniyor.

Daha önce de yazmıştım. ABD’deki Madoff Krizi’nden çıkarılan dersler ışığında 2 yıl sonra, “Dodd-Frank Yasası” çıkarılmıştı.

Fon krizindeki eksiklikler de tespit edilmiş durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konuda kabine toplantısında kapsamlı bir sunum yapmış.

Şimdi borsanın denetimi ve etkin bir şekilde müdahale edilmesini sağlayacak düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. SPK Yasası’nda delikler varsa onları kapatacak önlemler üzerinde duruluyor."