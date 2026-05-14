Selma Kara cinayetinde gerekçeli karar: 58 bıçak darbesi var, 'canavarca his' yok!

Son dönemde Türkiye'de artış gösteren kadına yönelik şiddet vakaları ve ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetleri kamuoyunda infial yaratmaya devam ederken, Ankara'da boşanma aşamasındaki 20 yıllık eşi Selma Kara’yı evinde 58 bıçak darbesiyle katleden İsmail Kara’ya , "Eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

58 YERİNDEN BIÇAKLADI

Etimesgut ilçesinde 18 Şubat’ta 42 yaşında olan İsmail Kara, boşanma davası tamamlanmasına rağmen, boşanma kararları henüz kesinleşmeyen 38 yaşındaki eşi Selma Kara ile konuşmak için evine gitti. Çıkan tartışmada İsmail Kara, eşini 58 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

İsmail Kara, gözaltına alınıp, tutuklandı. Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İsmail Kara, 14 Nisan’da görülen karar duruşmasında 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DAHA ÖNCE EŞİNİ YARALAMIŞ, GERİ SALINMIŞ

Kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda sanık İsmail Kara ile Selma Kara’nın 2005 yılında evlendikleri, evliliklerinden 2 çocuklarının bulunduğu, son yıllarda ise sanığın alkol, kumar ve kendi beyanına göre uyuşturucu kullanımı nedeniyle aile içinde sorunlar yaşandığı belirtildi.

Sanığın olaydan önce 4 Ekim 2024 tarihinde eşini yaraladığı ve bu olay nedeniyle Ankara Batı 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Eşe karşı kasten yaralama’ suçundan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği belirtildi.

Tarafların, aile bireylerinin araya girmesiyle yeniden barıştığı, ancak aile birliğini sürdürememeleri üzerine anlaşmalı olarak boşanma kararı aldıkları belirtildi. Ankara Batı 6’ncı Aile Mahkemesi’nin 11 Şubat 2025 tarihli dosyasında tarafların boşanmalarına karar verildiği, ancak olay tarihinde boşanma kararının henüz kesinleşmediği belirtildi.

21 DARBE TEK BAŞINA ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE

Kararda, maktul Selma Kara'nın 15 Şubat 2025’te ayrı bir eve taşındığı, olay günü 18 Şubat'ta İsmail Kara ile evde buluştuğu, çıkan tartışmada sanığın eşini öldürdüğü belirtildi. Otopsi raporuna göre Selma Kara’nın vücudunda 52 kesici-delici alet yarası ile 6 kesi bulunduğu, bunlardan 21’inin tek başına öldürücü nitelikte olduğu, ölümün ise iç organ ve büyük damar yaralanmalarına bağlı iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği aktarıldı.

"GEBERTTİM, ÖLDÜRDÜM" DEDİ

Sanığın, olay sonrası kızına ‘Geberttim, öldürdüm’ şeklinde mesaj attığı da belirtildi. Kararda 'Tasarlayarak öldürme’ ve ‘Canavarca hisle öldürme’ unsurlarının oluşmadığı, tasarlamanın kabulü için önceden alınmış bir öldürme kararı doğrultusunda planlı ve hazırlıklı hareket edilmesi gerektiği, somut olayda bu şartların bulunmadığı kaydedildi.

Sanığın çok sayıda bıçak darbesi vurmasının tek başına ‘canavarca his’ unsurunu oluşturmayacağı, sırf öldürmek için öldürme veya bundan zevk alma saikiyle hareket ettiğine ilişkin maddi delil bulunmadığı ifade edildi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme, sanığın haksız tahrik hükümlerinden yararlanma talebini de reddetti. Kararda, tarafların geçmişte yaşanan olaylardan sonra barışıp birlikte yaşamaya devam ettikleri, dosyaya yansıyan şekilde maktulün sadakat yükümlülüğüne aykırı bir davranışının tespit edilemediği belirtildi.

Olay günü sanığın, ayrı yaşayan eşine yardım etmek amacıyla gittiğini söylediği, bu nedenle öfke veya şiddetli elemin etkisi altında hareket ettiğinin kabul edilemeyeceği kaydedildi.

Mahkeme, sanık İsmail Kara’nın ‘Eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanık hakkında, daha önce eşine yönelik yaralama suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunması, pişmanlık gösterdiğine dair olumlu kanaat oluşmaması ve kişiliği dikkate alınarak takdiri indirim hükümlerinin de uygulanmadığı kaydedildi.

"KARARLAR YALNIZCA BİR DOSYAYI DEĞİL, TOPLUMUN ADALET DUYGUSUNU DA DOĞRUDAN ETKİLİYOR"

Selma Kara'nın ailesinin avukatı Hediye Gökçe Baykal, kararda hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin çok önemli olduğunu şu ifadelerle anlatı:

Kadın cinayetleri davalarında yıllardır en çok tartışılan konulardan biri, failler hakkında uygulanan ‘iyi hal’ ve ‘haksız tahrik’ indirimleri. Bu nedenle bu dosyada mahkemenin herhangi bir indirim uygulamaması hem hukuken hem de toplumsal açıdan dikkat çekici bir karar oldu. Özellikle boşanma sürecindeki kadınların ciddi risk altında olduğu artık herkesin bildiği bir gerçek. Ne yazık ki birçok kadın için ayrılmak istemek, kendi hayatı üzerinde söz söylemeye çalışmak bile şiddet nedeni haline gelebiliyor. Bu yüzden bu tür davalarda verilen kararlar yalnızca bir dosyayı değil, toplumun adalet duygusunu da doğrudan etkiliyor. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda asıl ihtiyaç duyulan şey, cezasızlık algısını beslemeyen, faillere mazeret üretmeyen bir yargı yaklaşımının istikrarlı şekilde sürdürülmesi. Bugün verilen kararın bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum.

