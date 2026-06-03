SelçukSports'un sahibinden şoke eden savunma: İnşaat işçisiyim, bilgisayardan anlamam

SelçukSports’un kurucusu Türkiye’ye adım atınca yakalandı

Türkiye’de milyonlarca kişinin yakından bildiği kaçak maç izleme platformu "SelçukSports"un arkasındaki isim olan Selçuk Yılmaz yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordineli yürüttüğü gizli operasyonla, sitenin yöneticisi Selçuk Yılmaz Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yılmaz’ın ifadesi ortaya çıktı.

İLK KEZ TÜRKİYE’YE GELİNCE YAKALANDI

MİT’in uzun süredir yürüttüğü detaylı analiz ve istihbarat çalışmaları sonucunda, yıllardır yurt dışında yaşayan Selçuk Yılmaz’ın gerçek kimliği tespit edildi. Emniyet güçleri, lise mezunu olan 40 yaşındaki Yılmaz'ın kimliği belirlendikten sonra Türkiye’ye ilk kez giriş yaptığı an operasyon için düğmeye bastı.

'İNŞAAT İŞÇİSİYİM, BİLGİSAYARDAN ANLAMAM'

Sabah'taki habere göre sorgusunda hayat hikayesini anlatan Afyonkarahisar doğumlu Yılmaz, 24 yaşına kadar Afyon’un Evciler ilçesinde inşaat işçiliği yaptığını bu nedenle bilgisayardan anlamadığını, 2012 yılında gurbetçi eşiyle evlenerek Almanya’ya taşındığını belirtti.

Almanya’da otomotiv fabrikasında ve ambalaj şirketinde işçi olarak çalıştığını, bir dönem işsiz kaldığını ifade eden Yılmaz, halihazırda Almanya’nın Ingolstadt şehrinde bir dövüş okulu sahibi olduğunu iddia etti.

İş yerinde 8-10 çalışanı olduğunu söyleyen Yılmaz, "İşletmenin aylık geliri 10 bin euro ancak bana net 2 bin 500 euro kalıyor. Mesleğim dövüş kulübü sahibidir" diyerek yasadışı yayın gelirlerini reddetti.

"SOSYAL MEDYA KULLANMAM"

Denizli’den 2 yıl önce 1 milyon liraya müstakil bir villa aldığını ve Türkiye’ye geldiğinde burada kaldığını belirten Yılmaz savunmasında şunları söyledi:

"Almanya’daki telefonumu Türkiye’ye getirmem. Genelde yalnız yaşarım ve insanların numaralarını rehbere kaydetme alışkanlığım yoktur. Ne ben ne de eşim sosyal medya kullanırız. Türkiye’deki telefonumu da aktif kullanmam."

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Emniyet siber birimlerinin hazırladığı raporda, SelçukSports sitesinden yasadışı bahis reklamları yapıldığı ve siteyle bağlantılı "@hd3sports" isimli sosyal medya hesabının yönetildiği Yılmaz’a soruldu.

Teknolojiden anlamadığını iddia eden Yılmaz, kendini şu sözlerle savundu:

"2022 yılında Türkiye’ye geldiğimde telefonumu kaybettim. Kayıp başvurusunda bulunmadım ama hattın kapatılması için operatöre mail attım. Bilgisayardan anlamam, böyle siteleri kullanmam mümkün değil. Çalınan telefonumdaki e-mail adresim kullanılarak bu SelçukSports sitesinde adıma kayıt açılmış. Ben bu siteye hiç girmedim, sadece adını insanlardan duydum. Yasadışı bahise aracılık etmedim."

BAHİS BARONLARIYLA BAĞLANTI İDDİASI

Soruşturma birimlerinin yaptığı incelemede, şüphelinin sık sık Kıbrıs’a uçtuğu belirlendi. Yılmaz’ın; Yaşam Ayavefe, Anıl Uzun, Onur Uzun, Veysel Şahin, Halil ve Hüsnü Falyalı ile Derkan Başer gibi yasadışı bahis baronları ile bağlantılı olduğuna dair istihbarat raporları dosyaya girdi.

Bu isimlerle hiçbir bağının olmadığını savunan Selçuk Yılmaz, "Bu şahısları tanımıyorum, kimse benimle temasa geçmedi. Kıbrıs’a tamamen tatil amaçlı giderim. En son gidişim de eşimle iş konusunda yaşadığım bir tartışma sonrası kafa dağıtmak amaçlıydı" diyerek iddiaları reddetti.