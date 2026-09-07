Selçuk Mızraklı yarın cezaevinden çıkıyor: Tahliye öncesi ilk açıklama

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, yarın sabah tahliye edilecek. DEM Parti, Mızraklı’nın yarın yani 8 Eylül Salı günü saat 08.30 ile 09.30 arasında cezaevinden çıkacağını duyurdu.

Mızraklı ise tahliyesi öncesi, "Yarın, yeniden, umut ve sevda ile birlikte…" mesajını paylaştı.

Mızraklı’nın tahliyesinin ardından Edirne’den İstanbul’a hareket edeceği belirtildi.

İSTANBUL’DA ZİYARETLERDE BULUNACAK

Partinin açıklamasına göre Mızraklı, İstanbul’a geldikten sonra İsmail Beşikçi’yi ziyaret edecek.

Mızraklı daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’na giderek Sırrı Süreyya Önder’in mezarı ile başka mezarları ziyaret edecek. Mızraklı’nın saat 19.30’da İstanbul Havalimanı’ndan uçuş yapmasının planlandığı belirtildi.

TAHLİYE ÖNCESİ MESAJ PAYLAŞTI

Mızraklı’nın mesajı, tahliyesi öncesi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mızraklı, "Yarın, yeniden, umut ve sevda ile birlikte…" dedi.

10 YILA YAKINDIR TUTUKLUYDU

10 yıla yakındır tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2 gün önce beraber hapis yattıkları Dr. Adnan Selçuk Mızraklı'nın 7 yıl hapis cezasını doldurduğunu ve 8 Eylül tarihinde tahliye olacağını duyurmuştu.

Demirtaş, Mızraklı'nın 8 Eylül Salı sabahı tahliye olacağını şu sözlerle duyurmuştu:

"Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır’ın dört ay belediye başkanlığına karşı yedi yıl hapis yatmış ve cezasını tamamlayarak, “kardeşlik” henüz ona uğramadan 8 Eylül Salı günü tahliye olacak temiz yürekli bilgesi. Son beş yıldır ben ona emanettim, o bana emanetti. Salı sabahı buradan çıkacak, akşamına da Diyarbakır Havaalanında olacak. Artık size emanettir. " (ANKA)



