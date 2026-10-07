Selahattin Günday için avukatından tahliye talebi: Kaşif Kozinoğlu dosyası İstanbul’a gönderilsin

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Selahattin Günday için avukatı Hüseyin Ersöz geçtiğimiz günlerde tahliye talebinde bulunmuştu. Müvekkiline yöneltilen suçlamanın tamamen mesleki bir gazetecilik faaliyetinden ibaret olduğunu bir kez daha belirten Ersöz, dosyanın yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesini istedi.

Ersöz, 1 Ekim’de Silivri Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptıkları tahliye başvurusunun reddedildiğini de açıkladı. Ersöz, karara yarın itiraz edeceklerini belirtti.

Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Ekim 2026 tarihinde yapılan tahliye talebinin “soyut gerekçelerle” reddedildiğini söyledi.

"SUÇLAMA SADECE 2011 YILINDAKİ BİR GÖRÜNTÜDEN İBARET"

Avukat Hüseyin Ersöz yaptığı paylaşımda, Günday’a yöneltilen suçlamanın Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle hiçbir ilgisi olmadığını ifade etti. Dosyadaki tek eylemin, Kozinoğlu’nun 2011 yılında Beşiktaş Adliyesi’ne geldiği gün onlarca gazeteciyle birlikte çekilen bir görüntüden ibaret olduğuna dikkat çekildi.

AVUKATI VURGULADI: GÜNDAY’IN SUÇLAMASI ZAMANAŞIMINA UĞRADI

İsnat edilen fiilin 2011 yılına ait, kanunda suç teşkil etmeyen ve her halükarda zamanaşımına uğramış bir durum olduğunu vurgulayan Ersöz, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak dosyanın tefrik edilmesini ve yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek müvekkilinin tahliye edilmesini talep ettiklerini yineledi.

"ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BİR FİİL SEBEBİYLE ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANMIŞ HALDE"

Gazeteci Selahattin Günday'ın avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müvekkilinin tutukluluk sürecine ilişkin hukuki ayrıntıları detaylı bir şekilde şu ifadelerle dile getirdi:

"Gazeteci Selahattin Günday (@sgunday), 12 Eylül 2026 tarihinden bu yana haksız ve hukuka aykırı 2 ayrı tutuklama kararı sebebiyle Marmara (Silivri) Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunuyor.

İsnat edilen suçlamanın hiçbir maddi dayanağı olmaması bir yana, 2011 senesinde Kanunda suç olarak düzenlenmeyen ve her halükarda zamanaşımına uğramış bir fiil sebebiyle özgürlüğü kısıtlanmış halde.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Kaşif Kozinoğlu'nun Şüpheli Ölümüne İlişkin Yürütülen Soruşturmada", Selahattin Günday'a isnat edilen fiilin "şüpheli ölüm iddiasıyla" hiçbir ilgisi bulunmuyor. İsnat edilen tek eylem, merhum Kaşif Kozinoğlu'nun Beşiktaş Adliyesi'ne geldiği gün 50'nin üzerinde gazeteciyle birlikte görüntülerinin çekilmesi...

Bu sebeple, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğumuz dilekçeyle, dosyanın tefrik edilmesini ve Selahattin Günday'ın ayrılan dosyasının yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesini talep ettik."