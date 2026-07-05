Selahattin Demirtaş'tan Rojin Kabaiş'in babasına destek sözü

Van'da kaldığı KYK yurdundan ayrıldıktan sonra şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaiş'in ailesi, adalet arayışını Edirne Cezaevi'ne taşıdı. Baba Nizamettin Kabaiş ve amca Ahmet Kabaiş, Selahattin Demirtaş ile cezaevinde bir araya geldi. Saat 10.00 sıralarında başlayan görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından İlke TV'ye açıklamalarda bulunan baba Nizamettin Kabaiş, görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Görüşme oldukça iyi geçti. Süre kısıtlamasında bulunmadılar. Sayın Selahattin Demirtaş'ın morali ve neşesi her zamanki gibi yerindeydi. Birbirimize sarıldık. ‘Keşke dışarıda olsaydım, taziyeye de gelmek isterdim ama ailem gelmişti' dedi."

"BEN EMİNİM Kİ ROJİN'E NE OLDUĞU AYDINLATILACAK"

Babanın aktardığına göre Selahattin Demirtaş, dosyayı en başından beri yakından takip ettiğini belirterek adalet mekanizmasının ve ilgili bakanlığın adımlarına dikkat çekti. Demirtaş, görüşmede aileye şu mesajları verdi:

"Ben eminim ki Rojin'e ne olduğu aydınlatılacak. Yeni Adalet Bakanı çalışıyor, üzerinde duruyor. Bu bir cinayetse çözülecektir. Sen hiç merak etme. Rojin hepimizin kızıdır. Kimse bu dosyayı kapatamaz. Eğer bir DNA tespit edilmişse kimse intihar diyemez. Kendini üzme."

"HERHANGİ BİR SORUNDA AVUKATLARIM YANINIZDA"

Soruşturma sürecinde Van Barosu'nun dosyadan çekildiğini açıklaması ve ardından aileyle yapılan görüşmeler neticesinde bu krizin çözülmesi de buluşmada gündeme geldi. Demirtaş, taraflar arasında tam bir koordinasyon olması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Kırgınlıklar olmasın. Hem Van Barosu hem Diyarbakır Barosu tekrar dosyaya bakacaklar. Herhangi bir sorun olduğunda avukatlarımı arayabilirsiniz, size destek olacağım."

ROJİN KABAİŞ DOSYASINDA NE OLMUŞTU?

Edirne'deki görüşmeye konu olan süreç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı KYK yurdundan ayrılmasıyla başladı. Kendisinden bir daha haber alınamayan Kabaiş için arama çalışması başlatıldı.

18 gün süren aramaların ardından, Kabaiş'in cansız bedeni 15 Ekim 2024 tarihinde Van Gölü kıyısında bulundu. Soruşturma kapsamında hazırlanan otopsi raporunda ölüm nedeni "suda boğulma" olarak kayıtlara geçti.

Ancak Van ve Diyarbakır Barolarının yaptığı suç duyurusu ve ısrarlı takibi sonucu, Rojin Kabaiş'in bedeninde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği açıklandı. Aile, bu bulgunun ardından olayın intihar değil cinayet olduğunu belirterek adalet mücadelesini sürdürüyor.