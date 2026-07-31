Selahattin Demirtaş Narin'in babası ile görüştü! "Suçu ispatlanan tek isim Nevzat Bahtiyar'dır"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Narin Güran’ın babası Arif Güran ile görüştü. Dava dosyasını hukukçu gözü ile incelediğini belirten Demirtaş, verilen cezaların hukuki delillere dayanmadığını söyledi. Demirtaş, suçu ispatlanan tek kişinin Nevzat Bahtiyar olduğunu belirterek, "Kamu vicdanını asıl yaralayacak olan durum, belki de Narin'in gerçek katilleri dışardayken annesinin, abisinin ve amcasının cezaevinde olmalarıdır" dedi.

Diyarbakır’da 9 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin dava kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Narin’in babası Arif Güran ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görüşme öncesinde dava dosyasını hukukçu gözüyle incelediğini belirten Demirtaş, dosyada suçu somut delillerle kanıtlanan tek kişinin Nevzat Bahtiyar olduğunu savundu.

Demirtaş, “Dosya kapsamındaki deliller ışığında, suçu somut delillerle ispatlanabilmiş tek isim Nevzat Bahtiyar’dır” ifadelerini kullandı.

CEZALARA 'HUKUK FACİASI" DEDİ

Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını eleştiren Demirtaş, kararların yeterli delile dayanmadığını öne sürdü.

Demirtaş, “Narin'in annesi Yüksel Güran’ın, Narin’in ağabeyi Enes Güran'ın ve amcası Salim Güran’ın suçlu bulunup ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları tam bir hukuk faciasıdır” dedi.

Yoğun kamuoyu baskısının mahkemenin karar sürecini etkilediğini savunan Demirtaş, ceza hukukunda mahkûmiyet kararlarının dedikodu ve ihtimallere değil, somut ve şüpheden uzak delillere dayanması gerektiğini belirtti.

“Şüpheden sanık yararlanır” ilkesine dikkat çeken Demirtaş, dosyadaki mevcut delillerin anne ve amcaya verilen cezalar için teknik açıdan yetersiz olduğunu ileri sürdü.

"CEZALARIN BOZULMASI GEREKİRDİ"

Demirtaş, istinaf ve Yargıtay incelemelerinde verilen cezaların bozulması gerektiğini savundu. Yeni bir delil veya itiraf ortaya çıkmadıkça mevcut dosyayla anne ve amcanın suçluluğunun kanıtlanamayacağını belirtti.

Demirtaş açıklamasında, “Sırf kamu vicdanını tatmin etmek için suçlu olduğu ispatlanmamış insanlara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermek gerçek adalet değildir, kamu vicdanını tatmin etmez” ifadelerine yer verdi.

Narin’in gerçek katillerinin dışarıda olabileceği ihtimaline işaret eden Demirtaş, annesi, ağabeyi ve amcasının cezaevinde bulunmasının kamu vicdanını daha fazla yaralayacağını söyledi.

ADALET BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

Başta Diyarbakır Barosu olmak üzere hukuk çevrelerine çağrıda bulunan Demirtaş, dosyada adaletin sağlanması için çalışma yürütülmesini istedi.

Demirtaş ayrıca Adalet Bakanlığının dosyayı yeniden inceleyerek kanun yararına bozma talebiyle Yargıtaya başvurması gerektiğini belirtti.

Açıklamasını, “Narin'in hatırası, ailesi ve kamuoyu bunu hak ediyor” sözleriyle tamamladı.

AİLE DE AÇIKLAMA YAPTI

8 yaşındaki Narin Güran'ın ile ağabeyi Baran Güran, Edirne'de cezaevinde hükümlü eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmesinden sonra açıklama yaptı. Baran Güran, "Cezaevinden umutlu ayrıldık. İlk defa bir cezaevi görüşünden umutla ayrıldım ve aslında sahipsiz olmadığımızı, bizim hakikatimizi, Narin’in hakikatini savunan birilerinin olduğunu fark ettim. Bu bizi çok umutlandırdı." dedi.

Baran Güran, şunları kaydetti:

"Selahattin Demirtaş ile önemli bir görüşmemiz vardı. Sağlığı yerindeydi. Dosyayı daha önceden çok iyi incelemiş, hepsini okumuş. Ve başımıza gelen tüm olayları kendisine anlattık. Nevzat Narin'i gömdü, Nevzat katildir. Olayı karıştırmaya gerek yok. Zaten dosya ile ilgili şu an verilen karar bile hayatın olanaklarına aykırıdır. Çünkü deliller de bunu gösteriyor. 'Bu dosyanın avukatıyım. Sizin de kardeşinizim. Bu dosyanın takipçisiyim. Bu dosya artık benim davam. Burada bir haksızlık var.' dedi. Cezaevinden umutlu ayrıldık. İlk defa bir cezaevi görüşünden umutla ayrıldım ve aslında sahipsiz olmadığımızı, bizim hakikatimizi, Narin’in hakikatini savunan birilerinin olduğunu fark ettim. Bu bizi çok umutlandırdı."

Demirtaş'ın açıklamasının tamamı da şöyle:

"Merhabalar,

Bugün Narin'in babası Arif Güran ile görüştüm. Görüşme öncesinde, dava dosyasını hukukçu gözüyle inceledim.

Dosya kapsamındaki deliller ışığında, suçu somut delillerle ispatlanabilmiş tek isim Nevzat Bahtiyar’dır.

Yine dosya kapsamındaki deliller ışığında, Narin'in annesi Yüksel Güran’ın, Narin’in ağabeyi Enes Güran'ın ve amcası Salim Güran’ın suçlu bulunup ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları tam bir hukuk faciasıdır.

Görünen o ki, basının yönlendirmesiyle oluşan yoğun kamuoyu baskısı, mahkemenin karar sürecini gölgelemiştir. Kişisel görüşler bir kenara bırakıldığında ceza hukukunun en temel kuralı, mahkumiyetin dedikodulara veya ihtimallere değil, somut ve şüpheden uzak delillere dayanması gerekliliğidir. “Şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereğince, dava dosyasındaki mevcut deliller anne ve amcaya bu cezanın verilmesi için teknik olarak yetersiz kalmaktadır. Anne ve amcanın suçlu oldukları, hukukun evrensel ilkeleri gereğince şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanamamıştır.

Dolayısıyla İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay denetimlerinde bu cezaların kesinlikle bozulması gerekirdi. Hukuk bunu gerektirirdi çünkü yeni bir delil veya yeni itiraflar ortaya çıkmadıkça mevcut dava dosyasına göre annenin ve amcanın suçlu oldukları ispatlanamamıştır.

Sırf kamu vicdanını tatmin etmek için suçlu olduğu ispatlanmamış insanlara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermek gerçek adalet değildir, kamu vicdanını tatmin etmez. Kamu vicdanını asıl yaralayacak olan durum, belki de Narin'in gerçek katilleri dışardayken annesinin, abisinin ve amcasının cezaevinde olmalarıdır.

Başta Diyarbakır Barosu olmak üzere ilgili tüm hukuk çevrelerini bu dosyada adaletin sağlanması için çaba sarf etmeye davet ediyorum. Adalet Bakanlığının, dosyayı titizlikle inceleyerek kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay’a başvurmasını rica ediyorum.

Narin'in hatırası, ailesi ve kamuoyu bunu hak ediyor.

Selam, sevgilerimle…"