Selahattin Demirtaş Narin Güran'ın babası ile görüşecek

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin davada verilen kararların baba Arif Güran'ın yarın Selahattin Demirtaş ile görüşeceği açıklandı.

GÖRÜŞME BAKANLIĞIN ÖZEL İZNİYLE YAPILACAK

Yarın saat 10.00'da yapılacak olan görüşmenin Adalet Bakanlığı'nın özel izni ile gerçekleşeceği ifade edildi. (ANKA)

ROJİN KABAİŞ'İN BABASI İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Van'da kaldığı KYK yurdundan ayrıldıktan sonra şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaiş'in ailesi, geçtiğimiz günlerde Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ile bir araya gelmiş ve 10.00 sıralarında başlayan görüşme 1 saat 45 dakika sürmüştü.

ROJİN KABAİŞ İÇİN BABASINA SÖZ VERDİ

O görüşmede Selahattin Demirtaş, dosyayı en başından beri yakından takip ettiğini ifade etmiş ve aileye şu mesajları vermişti:

"Ben eminim ki Rojin'e ne olduğu aydınlatılacak. Yeni Adalet Bakanı çalışıyor, üzerinde duruyor. Bu bir cinayetse çözülecektir. Sen hiç merak etme. Rojin hepimizin kızıdır. Kimse bu dosyayı kapatamaz. Eğer bir DNA tespit edilmişse kimse intihar diyemez. Kendini üzme."