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Halk TV Türkiye Selahattin Demirtaş Narin Güran'ın babası ile görüşecek

Selahattin Demirtaş Narin Güran'ın babası ile görüşecek

Son dakika... Selahattin Demirtaş, 31 Temmuz Cuma saat 10.00’da Adalet Bakanlığı'nın özel izniyle, Narin Güran'ın babası Arif Güran ile görüşecek

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Selahattin Demirtaş Narin Güran'ın babası ile görüşecek
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin davada verilen kararların baba Arif Güran'ın yarın Selahattin Demirtaş ile görüşeceği açıklandı.

Selahattin Demirtaş Narin Güran'ın babası ile görüşecek - Resim : 1

GÖRÜŞME BAKANLIĞIN ÖZEL İZNİYLE YAPILACAK

Yarın saat 10.00'da yapılacak olan görüşmenin Adalet Bakanlığı'nın özel izni ile gerçekleşeceği ifade edildi. (ANKA)

ROJİN KABAİŞ'İN BABASI İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Van'da kaldığı KYK yurdundan ayrıldıktan sonra şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaiş'in ailesi, geçtiğimiz günlerde Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ile bir araya gelmiş ve 10.00 sıralarında başlayan görüşme 1 saat 45 dakika sürmüştü.

Selahattin Demirtaş'tan Rojin Kabaiş'in babasına destek sözüSelahattin Demirtaş'tan Rojin Kabaiş'in babasına destek sözü

ROJİN KABAİŞ İÇİN BABASINA SÖZ VERDİ

O görüşmede Selahattin Demirtaş, dosyayı en başından beri yakından takip ettiğini ifade etmiş ve aileye şu mesajları vermişti:

"Ben eminim ki Rojin'e ne olduğu aydınlatılacak. Yeni Adalet Bakanı çalışıyor, üzerinde duruyor. Bu bir cinayetse çözülecektir. Sen hiç merak etme. Rojin hepimizin kızıdır. Kimse bu dosyayı kapatamaz. Eğer bir DNA tespit edilmişse kimse intihar diyemez. Kendini üzme."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Selahattin Demirtaş Akın Gürlek
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