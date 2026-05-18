Şehit polis memurundan geriye çocuklarla oyun oynadığı görüntüler kaldı

Tekirdağ'da kavga ihbarına giden polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu. Şehit polis memuru Emrah Koç'un çocuklarla oyun oynadığı görüntüleri ortaya çıktı.

Tekirdağ-Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis ekibi, silahlı kavga ihbarı üzerine adrese sevk edildi. Binaya çıkan polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ilk ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırgan, polis ekipleri tarafından kaçarken kıstırıldı. Bir süre direndikten sonra bıçak ve tabancayı atan saldırgan, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Bu sırada saldırganı linç etmek isteyen vatandaşları polis ekipleri güçlükle önledi.

ÇOCUKLARLA OYNADIĞI ANLAR

Şehit polis memuru Emrah Koç'un bir grup çocukla birlikte vakit geçirip bilmece sorduğu görüntüler ortaya çıktı.

Van'ın Çaldıran ilçesinin Kuskunkıran Mahallesi’ndeki baba evinin bahçesinde bir yakını tarafından çekilen görüntülerinde, şehit polis memuru Koç'un, bir grup çocuğa çeşitli bilmeceler sorduğu, bilenleri ise 'çak' yaparak kutladığı görülüyor. (DHA)

Şehit Tekirdağ Çocuk
