Şehirde sıcaklık 5 dakikada 3 derece birden fırladı! Görenler telefona sarıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 15.50'de termometreler 42 dereceyi gösterirken, yaklaşık 5 dakika sonra ise sıcaklık 45 dereceye çıktı. Bazı vatandaşlar, termometre görüntülerini cep telefonlarıyla kayda aldı.

SICAKLIKLAR PERŞEMBEYE KADAR SÜRECEK

Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle çocuk parkları ve dinlenme alanları da boş kaldı. Meteoroloji verilerine göre sıcak havanın perşembe gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Cuma gününden itibaren ise hava sıcaklığının yaklaşık 5 derece düşeceği tahmin ediliyor. (DHA)

AŞIRI SICAKLARDA BU ÖNLEMLERİ ALIN

Yurt genelinde etkisini artıran aşırı sıcak hava, özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve hamileler için sağlık risklerini artırıyor. Uzmanlar, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtiyor.

Sıcak havalarda bol su tüketilmesi, açık renkli ve hafif kıyafetler tercih edilmesi, güneşten koruyucu şapka ve güneş kremi kullanılması öneriliyor. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması, serin ve gölgelik alanlarda bulunulması da sıcak çarpması riskini azaltıyor. Baş dönmesi, mide bulantısı, yüksek ateş ve bilinç bulanıklığı gibi belirtiler görülmesi halinde ise vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması tavsiye ediliyor.