Şehir hastanesinde skandal: Tavanlar akıyor, zemin çatlıyor!

Samsun’un Canik ilçesinde inşa edilen ve Ocak 2026 verilerine göre tam 13 milyar 615 milyon 300 bin TL’lik devasa yapım maliyetiyle dikkat çeken Samsun Şehir Hastanesi, yapısal sorunlar ve skandallarla çalkalanıyor. Gürbağ Grup tarafından inşa edilen hastanede, açılışın üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen yaşanan problemler zinciri hastaları canından bezdirdi.

TAVANLAR AKIYOR

Birgün'deki habere göre, hastanenin radyoloji bölümünde tavandan su sızması yaşanıyor. Duruma müdahale edilerek tadilat çalışması başlatılsa da su akıntısının asıl kaynağı bir türlü tespit edilemedi.

Hastanede yaşanan tek problem su sızıntısı da değil. Sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor ve acil durumlarda devreye girmesi gereken jeneratörlerin çok geç çalışması, tedavi süreçlerini tehlikeye atıyor.

Hastane zeminindeki fayansların kısa sürede çatladığı ve bu fayansların değişimi sırasında kullanılan yoğun kimyasal maddeler nedeniyle bir hastane çalışanının iş kazası geçirerek hastanelik olduğu öne sürüldü. Yaklaşık bir ay önce acil servis önündeki asfaltın büyük bir gürültüyle yarıldığı, ancak bu tehlikeli durumun da üstünün hızlıca kapatılarak kamuoyundan gizlendiği iddia edildi.

TADİLATI YİNE AYNI FİRMAYA VERİLDİ

22 Nisan 2026 tarihinde kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen tadilat ihalesi, hastaneyi ilk etapta hatalı inşa ettiği ileri sürülen Gürbağ Grup’a verildi. Hastanenin eksiklerini ve kusurlarını düzeltmesi için aynı şirkete 440 milyon 50 bin TL’lik yeni bir sözleşme imzalatılması tepki topladı.