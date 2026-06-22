Seferihisar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: İmar Müdürü gözaltına alındı

İzmir'de Seferihisar Belediyesine yönelik Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda E.U. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen E.U.'nun işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz 17 Haziran’da Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturma kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan’ın de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılarla bağlantısı olduğu öne sürülen, daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de 18 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

19 Haziran’da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Pehlivan, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilisi R.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Şüphelilerden S.Y. sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbir uygulamasıyla, şirket çalışanı M.C.H. ile birlikte serbest bırakılmıştı. (DHA)