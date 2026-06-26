Seferihisar Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınmıştı: İmar Müdürü Uysal tutuklandı

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" iddialı soruşturma kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal, hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen pazartesi günü düzenlenen operasyonda Uysal gözaltına alınmıştı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Uysal, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Haziran'da aralarında Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. 18 Haziran'da ise daha önce tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. gözaltına alınmıştı. 19 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Pehlivan, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilisi R.Ö. tutuklanmıştı. Nermin Günay adli kontrol şartıyla, M.C.H. ise serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın devamında İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal hakkında da gözaltı kararı verilmişti.