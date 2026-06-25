Seferihisar Belediye Başkanı gözaltında diyalize götürüldü

İzmir'de Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası sabah saatlerinde yapılan operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı alınanların sayısı, gün içinde 25'e yükseldi.

DİYALİZ HASTASI BELEDİYE BAŞKANI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltındaki şüpheliler, işlemler kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in mevcut sağlık sorunları nedeniyle diyaliz tedavisi almak üzere hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile diğer şüpheliler ise rutin sağlık muayeneleri için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından tüm şüpheliler yeniden emniyete getirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltındaki kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Savcılık tarafından yürütülen dosyaya ilişkin inceleme ve delil toplama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.