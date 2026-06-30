Seferihisar Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdığını açıkladı.

Tutuklu İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin hakkında, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırma kararı alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yetişkin'in Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/394 sayılı dosyasında "Rüşvet Vermek, Rüşvet Almak, İcbar Suretiyle İrtikap (3 kez), Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı ve bu kapsamda tedbir amaçlı görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Açıklamada, Yetişkin hakkında uygulanan tutuklama tedbiri üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/394. sayılı dosyasında “Rüşvet Vermek, Rüşvet Almak, İcbar Suretiyle İrtikap (3 kez), Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

NE OLMUŞTU?

İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 Haziran'da aralarında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Dün akşam saatlerinde ise Yetişkin ile birlikte 12 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile birlikte İnanç Karabulut, İrfan Çevik, Mehmet Uğur, Nilay Özcan Eşin, İsmail Fergun Keser, Cüneyt Okultaş, Barış Yaman, Mehmet Ersay, Medeni Çiftçi, Sercan Taşlıoğlu ve Birkan Alkan'ın tutuklanmasına karar vermişti. Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle haftada üç gün hemodiyaliz tedavisi alan Yetişkin, gözaltı sürecinde rahatsızlığı nedeniyle diyaliz tedavisi için hastaneye götürülmüş, avukatı sürecin kesintisiz yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştı.