Sedat Peker'in kızları kaza geçirdi! Eşi açıkladı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in eşi Özge Peker, sosyal medya hesabından kızlarının feci bir kaza geçirdiğini anlattı.

KIZLARI HASTANEDEYKEN FOTOĞRAF

Özge Peker, olayın 6 Haziran'da yaşandığını belirtti. Özge Peker, kızlarının bir kum alanda çocukların kullandığı araç ile kaza yaptığını anlattı. Özge Peker, aracın üç takla atsa da büyük bir şans ile kızlarının ağır yaralanmadan kurtulduğunu belirtti. Özge Peker, kızlarının hastanede odasından fotoğrafını da paylaştı. Fotoğraf da Sedat Peker'in kızlarının başında durduğu görüldü.

Özge Peker, sosyal medya hesbından şunları ifade etti:



"Cumartesi günü hayata dair her şeyi yeniden sorguladığım bir gün oldu. Arkadaşım doğum yapacağı için çok güzel bir gün olacak derken başımıza bir kaza olayı geldi. Doğum ziyaretinden sonra eşim gelecekti ailecek yemeğe gideriz diye. O nedenle biz Abu Dhabi'ye geri dönmedik. Onu Dubai'de arkadaşımın evinde beklemek istedik. Orda sahilde kum zeminde çocukların bindiği bir araç vardı. Ben izin vermedim önce çok tehlikeli

dedim. Bilirsiniz sevmem ben öyle şeyleri. Ama kızlarım ısrar ettiler. Ben de kıramadım onları. Çünkü diğer tüm çocuklar biniyordu. Önce Mila kullandı ve çok hızlıydı onu uyardım. Ardından Lina kullandı ve Mila yanına oturdu. Ne yazık ki o hızla sola kırınca dönmek için 3 takla atıp araç üzerlerine düşmüş. Aracın altında kalmışlar. Ciddi büyük bir kazaydı. Mila'm ufak tefek sıyrıklarla atlattı. Ama Lina'm ilk etapta birinin kucağında baygın ve kolu kan içinde ve yüzü mosmor olmuş şekilde getirildi. Bende gerisi yok. Ben sakinliğimi koruyamamışım. Arkadaşlarım ambulans çağırmış, arkadaşlarım ilk müdahaleyi yapmış. Bende tam olarak değil de kesik kesik var her şey. Arkadaşlarıma da çok şey borçluyum. İyi ki varlar, iyi ki hayatımdalar. Şimdi ikisi de çok iyiler. Lina'da kolunda kesikler vs. Ama kırık vs yok. Zemin kumdu, bunun etkisi büyük. Ama tabii ki Allah'ımın izniyle, verilmiş sadakaları vardı kurtuldular. Sizlerin bizim için etmiş olduğunuz dualar, Allah'ımın o dualarla böylesi bir kazadan bu kadar ufak şekilde kızlarımı kurtarması Dediğim gibi şu anda çok iyiler, çok şükür Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın. Etmiş olduğunuz dualar için de Allah hepinizden razı olsun"



