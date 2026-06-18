Seçilmiş il başkanları butlan yönetiminin kararını tek tek yırtıp atıyor: Bursa'nın ardından Malatya

CHP'ye mahkeme kararıyla atanan mutlak butlan yönetiminin görevden alma kararları örgüt tabanında protestolarla karşılanıyor. Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tebligatını yırtarak kararı tanımadığını ilan etmesinin ardından, benzer bir eylem de Malatya'dan geldi.

Seçilmiş CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş

"AKP'NİN YARGI ELİYLE ATADIĞI İSİMLERİ KABUL ETMİYORUZ"

Görevden alınan seçilmiş CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, il binasında çok sayıda partili, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım’ın da katılımıyla bir basın açıklaması düzenledi. Sık sık sloganlarla kesilen konuşmasının sonunda kendisine tebliğ edilen görevden alınma yazısını kameralar önünde yırtan Yıldız, il binasında demokrasi nöbeti başlattıklarını duyurdu.

Seçilmiş CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız

Durumun sıradan bir nöbet değişimi olmadığını belirten Yıldız, partinin benzeri görülmemiş baskıcı uygulamalarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanetini polis zoruyla işgal eden bir yönetimi kabul etmemiz elbette mümkün değildir. AKP’nin yargı eliyle atadığı isimleri, AKP’ye siyaseten hizmet eden anlayışı ve onun Cumhuriyet Halk Partisi’ne ya da Malatya’ya atadığı hiçbir ismi sadece ben değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm ilçe başkanları, tüm yöneticileri ve tüm üyeleri, onlardan sonra da Malatya’da demokrasiye gönül veren hiç kimse kabul etmediği gibi ben de kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

"KURULTAY İSTİYORUZ, GERİ GELECEĞİZ"

Yaşanan krizin temelinde geçmişte kaybedilen kurultayın hesaplaşması yattığını altını çizen Yıldız, "Üç yıl önce kaybettikleri kurultayın intikamını almaya çalışanlar, o kurultayın en etkin isimlerini de hedef almaktadırlar. Biz başımız dik, Özgür Özel’le, Veli Ağbaba’yla yürüyüşümüze devam edeceğiz. İnanıyoruz, haklıyız. Bizler ne pahasına olursa olsun, bu ülke halkına umut olmak zorundayız. Hep birlikte umut olmaya devam edeceğiz. Kurultay istiyoruz, o kurultayda hep birlikte geri geleceğiz." diyerek kurultay çağrısı yaptı.

"BU SENARYONUN YAZARI ERDOĞAN'DIR"

Orta Doğu'da ve Türkiye'de, müesses nizam eliyle büyük bir oyun kurulduğunu söyleyen Yıldız, "O oyunların eş başkanının kim olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu senaryonun yazarı ve yapımcısı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bizler ülkeyi, partimizi, Mustafa Kemal’in iki emaneti olan Cumhuriyet’i ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni, Recep Tayyip Erdoğanlara teslim etmeyeceğiz. Bu oyunu kurgulayan Recep Tayyip Erdoğan’dır, AKP’dir ve onların eliyle o hep bahsedilen o müesses nizamdır" diye konuştu.