Seçil Erzan'ın tekrar hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!

Sabah gazetesinden Sema Demir’in haberine göre, aralarında Fatih Terim ve Arda Turan gibi isimlerin de yer aldığı çok sayıda kişiyi yüksek kârlı gizli fon vaadiyle dolandırdığı iddia edilen eski şube müdürü Seçil Erzan’ın yeniden yargılanacağı duruşmanın tarihi belirlendi. Tutuklu sanık Erzan’ın yargılanmasına, mahkemenin aldığı karar doğrultusunda 11 Eylül tarihinde yeniden başlanacak. Yeni duruşmada, birleştirilen dosyalar ve ek iddianameler kapsamındaki iddialar ele alınmaya devam edecek.

SİSTEM NASIL İŞLEDİ VE KİMLER MAĞDUR OLDU?

Denizbank’ın eski Levent Şube Müdürü Seçil Erzan, bankanın üst düzey yöneticilerinin ve Fatih Terim’in de içinde bulunduğunu iddia ettiği özel bir "yüksek kârlı gizli fon" aracılığıyla yatırımcılara aylık %30 ila %40 oranında faiz getirisi vaat etti. Yeni katılanların parasıyla eski yatırımcıların kâr paylarının ödendiği bu Ponzi (saadet zinciri) sistemi, Nisan 2023’te iş insanı Bülent Çeviker’in fona yatırdığı parayı geri alamayarak banka yönetimine şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı. 11 Nisan 2023'te gözaltına alınan Erzan, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı.

İddianameye göre sistemde dönen ve buharlaşan paranın yaklaşık 44 milyon dolar ve 15 milyon TL olduğu belirtiliyor. Mağdurlar listesinde Arda Turan (7,5 milyon dolar), Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim, Semih Kaya, Ayhan Akman ve Emre Çolak gibi spor dünyasının tanınmış simaları bulunuyor. Teknik direktör Fatih Terim ise davada sanık olarak değil, isminin rızası dışında kullanıldığını belirterek müşteki (şikayetçi) sıfatıyla yer alıyor.

BANKANIN SORUMLULUĞU VE SİSTEM DIŞI PARA TRAFİĞİ

Dava sürecinin en temel çelişkisini, paraların teslimat biçimi ve bankanın sorumluluğu oluşturuyor. Denizbank yönetimi, tüm para alışverişinin şube dışında, elden ve bankacılık sistemine kaydedilmeden yapıldığını savunarak kurumun herhangi bir sorumluluğu olmadığını öne sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan ilk raporlar da paraların resmi banka hesaplarına girmediğini tespit etti.

Buna karşılık mağdurlar; işlemlerin banka şubesinde, müdür odasında gerçekleştirildiğini ve Seçil Erzan’a şube müdürü sıfatı ve arkasındaki banka güvencesi nedeniyle parayı teslim ettiklerini belirterek bankanın hukuki olarak sorumlu olduğunu iddia ediyor. Erzan’ın kırılan telefonundan kurtarılan WhatsApp yazışmaları ise para trafiğini ve sistemdeki sıkışmaları ortaya koymuştu.

GEÇMİŞ DURUŞMALAR VE TUTUKLULUK DURUMU

İlk kez Kasım 2023’te hakim karşısına çıkan Seçil Erzan, savunmasında tefeciler ve bazı eski futbolcular tarafından tehdit edildiğini, Semih Kaya gibi isimlerin baskıyla kendisinden yatırdıklarından çok daha fazla para aldıklarını ileri sürdü. Davaya her duruşmada yeni mağdurların şikayetleri eklenirken, Erzan hakkında istenen hapis cezası yüzlerce yıla ulaştı. Mahkeme, son duruşmasında Seçil Erzan ile paraların taşınmasına aracılık ettiği öne sürülen Ali Yörük’ün tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Yargılama süreci 11 Eylül'deki yeni duruşmayla devam edecek.