Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Sayıştay Başsavcılığına yeni atama yapıldı

Sayıştay Başsavcılığına yeni atama yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamesine göre Sayıştay Başsavcılığına Recep Çevik atandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sayıştay Başsavcılığına yeni atama yapıldı

Sayıştay Başsavcılığı görevine Sayıştay Savcısı Recep Çevik atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Çevik, Sayıştay Başsavcılığı görevine getirildi.

Atamanın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri uyarınca gerçekleştirildiği belirtildi.

SAYIŞTAY BAŞKANI METİN YENER SEÇİLDİ

TBMM Genel Kurulunun 24 Haziran Çarşamba günü yapılan seçimi sonucunda, Metin Yener Sayıştay Başkanlığına seçildi. Genel Kurulda yapılan seçimde, 289 milletvekilini oy kullanmıştı.

Seçimde Metin Yener 272 oy ile başkanlığı yeniden kazandı.

Diyanet Vakfı'nda 10 milyar liralık karadelik iddiası! Sayıştay denetleyemiyor, iktidar hesap vermiyorDiyanet Vakfı'nda 10 milyar liralık karadelik iddiası! Sayıştay denetleyemiyor, iktidar hesap vermiyor

Sayıştay Başsavcılığı, Sayıştayın yargı ve karar süreçlerinde görev yapan birimlerden biri olarak öne çıkıyor. Başsavcı, Sayıştay Genel Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılarak görüşünü açıklıyor. Sayıştay ise kamu idarelerinin gelir, gider ve malları üzerindeki denetimlerini gerçekleştirerek sonuçlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ ne sunuyor.

Usulsüzlükleri ve yolsuzlukları denetimleriyle raporlayan Sayıştay son dönemde çeşitli tartışmalarla gündeme geldi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sayıştay TBMM Cumhurbaşkanlığı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro