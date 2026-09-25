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Halk TV Türkiye Savcı odasında poz veren avukatın kullanmadığı uyuşturucu kalmamış

Savcı odasında poz veren avukatın kullanmadığı uyuşturucu kalmamış

İstanbul adliyelerinde süren davalara rüşvet ve menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiaları üzerine tutuklanan Buket Nurşah Tekışık'ın uyuşturucu testi pozitif çıkarken, kanında ve saçında bir çok maddeye rastlandığı belirtildi.

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Savcı odasında poz veren avukatın kullanmadığı uyuşturucu kalmamış
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Bakırköy Başsavcılığı, İstanbul'daki farklı adliyelerde görülen yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, bir dönem yaptığı paylaşımla gündem olan avukat Buket Tekışık’ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı.

Başlatılan soruşturmada, M.Ş. liderliğinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu ve örgütün söz konusu faaliyeti yürüttüğü ifade ediliyordu. Başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilere yönelik operasyonda aralarında 2 avukatın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 5 isim de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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KULLANMADIĞI MADDE KALMAMIŞ

Burak Doğan'ın haberine göre: Örgüt üyeliği ve rüşvet vermek tutuklanan avukat Buket Tekışık'ın uyuşturucu testi kanda ve saçta pozitif çıktı. Tekışık'ın kanında kokain, saçında ise kokain, Mdma ve ilaç etken maddelerinden citalopram çıktığı belirlendi.

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PAYLAŞIMIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Tutuklanan avukatlardan Buket Tekışık bir dönem yaptığı paylaşım sebebiyle gündem olmuştu. Tekışık, savcı odasında çektirdiği fotoğrafı, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim" ifadeleriyle sosyal medyada paylaşmıştı. Tekışık, kendisiyle ilgili haber yapan tüm haber sayfalarına da erişim engeli getirtmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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