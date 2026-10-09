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Halk TV Türkiye Satın alınan F-35'lerin hangarda yeni görüntüleri ortaya çıktı

Satın alınan F-35'lerin hangarda yeni görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'ye teslimatı 2019'dan beri bekletilen F-35 uçaklarının hangardaki yeni görüntüsü paylaşıldı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın uçakları vermek istediğini ifade etmişti.

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Satın alınan F-35'lerin hangarda yeni görüntüleri ortaya çıktı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Atina ziyareti sırasında verdiği röportajda Türkiye’nin F-35 programına ve savaş uçaklarının teslimatına yönelik çarpıcı ifadeler kullandı. ABD'li Bakan Rubio, Türkiye'ye F-35'lerin teslimatına ilişkin Donald Trump'ın Ankara'ya F-35'leri vermek konusunda istekli olduğunu söyledi.

Satın alınan F-35'lerin hangarda yeni görüntüleri ortaya çıktı - Resim : 1

Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu ve 2 uçağın ödemesinin yapıldığına dikkat çeken Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşımını da söyleyerek yeşil ışık yaktı

HANGARDA BEKLETİLEN F-35'LER YILLAR SONRA YENİDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye’ye tedarik edilmesi için üretilen 6 adet F35-A, ABD’de bulunan depoda bekletiliyor. Uçakların bakımları düzenli olarak yapılıyor. Öte yandan Türkiye için üretilen F-35 savaş uçaklarının ABD’deki hangarlarda tutulduğu yeni görüntüler ortaya çıktı.

Satın alınan F-35'lerin hangarda yeni görüntüleri ortaya çıktı - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
F-35 ABD Türkiye Trump
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