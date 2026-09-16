Sarma sigara kağıtlarında yeni düzenleme: Baştan aşağı değişiyor

Yaprak sigara kağıtlarının teknik düzenlemelere uygunluğunun nasıl belirleneceğine ilişkin usul ve esaslar netleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yaprak Sigara Kağıdı Teknik Düzenlemelere Uygunluğunun Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan tebliğle, yaprak sigara kağıtlarının teknik düzenlemelere uygunluğunun belirlenmesine yönelik uygulanacak usul ve esaslar belirlendi. Düzenleme, iç piyasaya sunulan yaprak sigara kağıtlarını kapsarken, Türkiye'de yalnızca ihracat amacıyla üretilen ürünler kapsam dışında bırakıldı.

Düzenlemeye göre, Türkiye'de üretilen veya ithal edilerek piyasaya sunulacak yaprak sigara kağıtlarının teknik şartlara uygunluğu, ürün için beyan edilen girdiler ile piyasaya arz edileceği ambalajın ilgili düzenlemelere uygunluğunun incelenmesiyle belirlenecek.

KULLANILAN GİRDİLER TÜRKÇE OLARAK BELİRTİLECEK

Yaprak sigara kağıdı üretiminde, aroma vericiler, şeker ve/veya tatlandırıcılar ile kağıdın beyazlatılması amacıyla kullanılan maddeler dışında renklendirici kullanımına izin verilmeyecek.

Yaprak sigara kağıdına ilişkin girdi bildirimleri ile toksikolojik veri tabloları, Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklama kılavuzu ve ilgili tablolara uygun şekilde hazırlanacak. Tablolarda ürünün üretiminde kullanılan girdilerin adları Türkçe olarak yer alacak, mevcutsa Latince karşılıkları da parantez içinde belirtilecek.

Yaprak sigara kağıdı üretiminde, sigara kağıdında, sigara kağıdı üzerinde kullanılan mürekkepte, yapıştırıcılarında ve/veya üründe herhangi bir şekilde listede belirtilen girdiler bulunamayacak.

Bakanlık, tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla ürünlerde kullanılan girdileri kamuoyuyla paylaşacak. Bu süreçte, özellikle ürün formüllerine ilişkin ticari sır niteliğindeki bilgilerin korunmasına dikkat edilecek.

Birim paket ve grupmanın dış yüzeyinin Pantone 448 C renginde, mat ve parlaklık derecesi yüzde 20'nin altında olması gerekecek. İç yüzey ise aynı renkte veya beyaz olacak.

Birim paket ve grupmanın iç ve dış yüzeylerinin de düz ve pürüzsüz olması gerekecek. Ambalajlarda kabartma, desen veya mamulün görünmesini sağlayan herhangi bir pencere bulunmayacak.

Birim paket ve grupman dikdörtgen prizma şeklinde kağıt ya da karton malzemeden olacak.

Yaprak sigara kağıdının piyasaya sunum ambalajı, koli bandı ve ürünün üzerinde, zorunlu tutulan bilgiler dışında markaya ait logo, simge veya herhangi bir işaret kullanılamayacak. Bunun yanı sıra metin, yazı, şekil, çizgi, sembol, resim, figür ve desen gibi unsurların bulunmasına da izin verilmeyecek. Yaprak sigara kağıdı ise beyaz ve mat yüzeyli olacak.

Birim paket ve grupman, ses çıkaran ve/veya kokulu malzemeden üretilemeyecek, haricen kılıf, kutu, çıkartma içeremeyecek.

Birim pakette, "Tütün içmek öldürür-hemen bırakın" uyarısı, grupmanda, "Tütün içmek öldürür-hemen bırakın" uyarısı ile "Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir" şeklinde mesaj yer alacak. Diğer yandan, üretim tarihi, kodlama bilgisi, "ALO 171 Sigara Bırakma Danışman Hattı" ve sağlık uyarıları gibi çeşitli bilgi ve uyarılar bulundurulacak.

BAŞVURULAR 30 EKİM'E KADAR

Tebliğe uyum sağlamak amacıyla piyasaya arz uygunluk belgesini güncellemek isteyenlerin başvurularını en geç 30 Ekim'e kadar tamamlaması gerekecek. Güncelleme başvurusunda bulunulmayan veya güncellenmeyen uygunluk belgeleri ise 20 Şubat 2027 itibarıyla iptal edilmiş kabul edilecek.

Tebliğin yayımlandığı tarihte piyasaya arz izni bulunan ancak yeni düzenlemeye uygun olmayan ürünlerin 20 Şubat 2027'ye kadar piyasaya sunulmasına izin verilecek. Bu ürünler, 20 Ağustos 2027'den itibaren ise piyasada bulundurulamayacak. (AA)